Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

22-09-2025 | 09:30
Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Marian Andrei

Trăim în era algoritimului, iar asta înseamnă că nu mai putem să vedem pe internet ceea ce ne dorim. Ce efecte are, am stat de vorbă cu Ovidiu Mihalcea de la Misreport.ro.

Marian Andrei: Ce efecte are asupra noastră era algoritmului?

Ovidiu Mihalcea, Misreport.ro: Această era a algoritmului presupune că în foarte multe locuri de pe internet nu noi decidem informația care ajunge la noi, ci aceasta ne este servită de niște algoritmi dezvoltați de firmele tehnologice care prioritizează ca utilizatorii să stea cât mai mult pe acea paltformă. Consecința acestui fapt e că acești algoritmi ajung să prioritizeze lucrurile senzaționale, distorsionate, false care ajung să inflameze utilizatorii. Utilizatorii foarte puțini dintre ei decid să mai intre și să mai consume informația conștient intrând pe site-urile publicațiilor.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

