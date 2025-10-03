iLikeIT. AudioDexa: Dicționarul online care oferă pronunția corectă a peste 14.000 de cuvinte

03-10-2025 | 11:41
A venit momentul pentru „iLikeIT”. Astăzi vedem cum funcționează dicționarul online de pronunție, o platformă care include felul în care se rostesc aproape 14 mii de cuvinte.

De unde v-a venit ideea?

Carmen Ivanov, creatoarea site-ului AudioDexa: ”Primeam în fiecare zi telefoane de la jurnaliști, de la studenți despre cum se pronunță câte un cuvânt. Însă foarte multă lume întrebă cum se pronunță diferite cuvinte. Astfel am decis să facem o platformă în care lumea să găsească pronunțiile corecte ale cuvintelor”.

Cum funcționează platforma și mai multe detalii regăsiți în Video atașat.

sora openAI
OpenAI a lansat o rețea socială care concurează cu TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”

