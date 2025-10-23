Huawei Pura 80 Ultra: telefonul care e mai mult cameră decât smartphone

Că Huawei este într-o poziție grea acum nu mai e un secret pentru nimeni. Dar compania își trăiește acum a doua tinerețe.

Vedeți în galeria foto imagini surprinse cu Huawei Pura 80 Ultra

Pentru chinezi, piața globală nu mai reprezintă neapărat un interes la fel de mare – ce se vede în restul lumii, dincolo de China, e doar ca să arate ce mai știe să facă. Asta pe consumer. În zona de telecomunicații, centre de date, rămâne un jucător mare – chiar și fără acces la cipurile concurenței.

În China, doar în Q1, Huawei a vândut peste 12.500.000 de telefoane, pe locul doi după Xiaomi. Așa că Pura 80 Ultra, despre care vorbim astăzi, este construit în principiu pentru piața locală. De exemplu, bateria are 5700 mAh vs. 5100 mAh, fără 5G la noi. Ba chiar în China are și un sistem de operare dedicat, HarmonyOS, în loc de EMUI.

Pura 80 Ultra este primul telefon Huawei pe care-l folosesc după mult timp. De la P30 Pro, mai exact. Și nu mai este așa cum mi-l aduc aminte. Experiența setării unui telefon nou poate să devină rapid o corvoadă când încerci să-ți transferi toate datele ori aplicațiile cu care ești obișnuit de pe alte telefoane. Dacă ești genul curios din fire și-ți place să pierzi timp cu configurări, s-ar putea să-ți placă. Aici, libertatea de a-ți crea telefonul este unică. În lipsa serviciilor Google, pot să spun că Pura 80 Ultra este o cameră cu funcție de telefon.

Și atunci arunc întrebarea: cât de bune trebuie să fie camerele foto ca orice alt minus să dispară? Nu cred că este întrebarea la care eu pot să răspund – depinde de fiecare.

DESIGN

Acesta este un telefon extrovert. Știu că nu ați mai citit acest cuvânt asociat niciunui review, dar când ai un astfel de set de camere, trebuie să le scoți în față – mă rog, în spate. Jumătate din partea de sus este ocupată de o insulă care are trei sticle. Cercul mare ascunde de fapt două obiective pe același senzor și se văd doar de aproape. Culorile disponibile te duc cu gândul tot în zona high-end. Un pic deranjant este ecranul curbat, periculos dacă scapi telefonul pe jos – spun din experiență. Arată mai bine, dar deja mulți producători au renunțat la acest trend.

Telefonul are aproximativ 230 de grame și un ecran de 6,8 inch. Fiecare buton din lateral se simte scump, cu un click satisfăcător, și sunt așezate cu cap, adică le vei găsi ușor. Ador senzorul de amprentă pe butonul de Power. Nu știam că-mi lipsește așa ceva până când nu am ajuns să utilizez Pura. Poți configura să-l deblochezi cu degetul arătător dacă ești stângaci ori cu degetul mare dacă ești dreptaci. Telefonul se simte scump, materialele folosite sunt foarte bune, însă ecranul curbat îl poate face un chin dacă folosești husă – în special cele „naked”, care tot nu pot proteja ecranul.

PERFORMANȚĂ

Aici am citit tot felul de păreri și discuții. Huawei nu are voie să folosească procesoare de la Qualcomm. Nu vrea să folosească nici Mediatek, așa că apelează la propria linie de procesoare, Kirin. Modelul 9020, de pe P80, e pe tehnologie de 7 nm. Chiar și așa, nu am simțit vreun moment că ar fi rămas în urmă. Ce am jucat și încercat au mers ok. Jocurile mai complexe pierd însă din detalii și cadre pe secundă, așa că nu-l recomand dacă ești hardcore gamer.

Bateria ține o zi de utilizare. Am ajuns acasă cu 20–30% după o utilizare relativ intensă. Pentru zilele mai lungi există posibilitatea unei încărcări rapide – 100W cu fir, prin încărcătoarele compatibile. Un pic de „flex” și cu încărcarea fără fir: Huawei spune că poate încărca cu 80W.

SOFTWARE

E ceva ce face telefonul să pară blocat în timp. Când toți ceilalți producători îți dau o grămadă de AI la pachet, aici e aproape inexistent în afară de zona de fotografii.

Skin-ul cu care interacționăm se numește EMUI 15 și are la bază Android 12 (cel mai recent fiind 16). Aplicațiile vin prin Huawei AppGallery ori alte magazine third-party. Aplicațiile de banking pot fi descărcate așa prin ApkMirror, deși este o soluție pe care eu nu pot s-o recomand.

Dacă îți place să „bagi degetul” prin sistemul de operare, poți instala MicroG ori GBox pentru serviciile Google. Altfel, există utilizatori care nu vor să facă parte din ecosistemul Google sau Apple și caută o izolare totală. Din ce am observat, doar aplicațiile descărcate prin Huawei AppGallery își pot face actualizare automată. Doar anumite bănci acceptă plata prin NFC.

În rest, interfața este intuitivă, deși nu sunt fanul temelor propuse de Huawei. Eu prefer simplitatea, iar aici e total opusul, mai ales prin mulțimea de aplicații preinstalate. Din fericire, poți să faci „curățenie”.

CAMERĂ

Revin la ce am întrebat mai sus: cât de bună trebuie să fie camera telefonului ca să treci peste lipsa de 5G, de exemplu?

Pura 80 Ultra are acest avantaj. Este un telefon cu un set de camere excepționale și orice fotografie iese perfect, fără să-ți bați capul cu setări complicate. Algoritmul merge cot la cot cu senzorii mari și te face un fotograf excepțional.

Camera principală este de 50 MP, cu diafragmă variabilă (f/1.6–4), echivalent 23 mm. Pentru cele două camere telefoto avem același senzor, doar că o lentilă are 3,7x și 50 MP, cealaltă 9,4x și 12 MP.

Camera ultrawide (13 mm) are 40 MP.

Hai să vedem rezultatele, căci ele pot vorbi mai bine decât mine. Senzorul principal, 1X, este perfect de fiecare dată: compune bine culorile și are profunzimea unui senzor mare, mai ales dacă surprinde și ceva în cadru nefocusat.

Chiar și în lumină mai ciudată, tot își ia timp să capteze detalii. Autofocusul este rapid și prinde subiectele în mișcare. Uneori însă poate să „încălzească” un pic fotografia, adică white balance urcă mai mult decât ar trebui. Ține mai mult de gust.

Apoi, camera ultrawide – senzorul de 40 MP întinde imaginea mult fără să deformeze. Chiar și în soare direct știe să prindă detalii. Și asta în timp ce păstrează un contrast natural, iar culorile sunt redate fidel. Îmi place că imaginea arată la fel indiferent dacă e surprinsă de camera principală, ultrawide ori cele două telefoto.

Iar la telefoto? Aici avem partea interesantă. Deși alți producători trec camerele telefoto la categoria „altele”, pentru că aici avem un senzor mare, s-ar putea să ajungi să folosești obiectivul mai des. Având și diafragmă mică, ai profunzime în imagine. Subiectul este comprimat și dus aproape de tine, iar din fotografie poți chiar să estimezi cât de departe a fost obiectul. Nu e doar o poză 2D. E ceva plăcut în imagine, așa cum poți să vezi și din exemple.

Pe partea de filmare stă bine, dar îi lipsește cursivitatea la schimbarea lentilelor ca la un iPhone. Totuși, nu este un aparat rău pentru filmări, nicidecum.

CONCLUZIE

Pura 80 Ultra are un set excepțional de camere. Poate cele mai bune de pe piață. Însă e greu să recomand acest telefon pentru că știu că pentru 95% dintre utilizatori e destul de anevoios de folosit: lipsa unui magazin de aplicații comun, lipsa 5G și un preț de 8.000 de lei. Dar știu că sunt și alți 5% care caută un telefon cu o cameră fiabilă și adoră să-și prindă urechile în meandrele unui sistem de operare ciuntit de restricții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













