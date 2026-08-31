”Numitorul comun este siguranța. Avem trei căști, cu tehnologii foarte diferite. Unele sunt pentru comunicare, altele pentru protecție și altele pentru vizibilitate”, explică Ștefan Chivu.
Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.
Și pasionații de două roți au la dispoziție o mulțime de gadgeturi care îi pot ajuta să fie oricând în siguranță.
”Numitorul comun este siguranța. Avem trei căști, cu tehnologii foarte diferite. Unele sunt pentru comunicare, altele pentru protecție și altele pentru vizibilitate”, explică Ștefan Chivu.
Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.
Sursa: ProTV
Etichete: gadget-uri, biciclisti,
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