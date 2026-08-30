Șoferul ar fi forțat intrarea într-o intersecție. Unul dintre sportivi, cetățean bulgar, a ajuns la spital. Duminică, restricțiile impuse în trafic au îngreunat circulația și i-au nemulțumit pe unii bucureșteni.

Cei doi cicliști, un bucureștean de 41 de ani și un cetățean bulgar de 40 de ani, participau la competiția internațională sub egida Turului Franței, organizată pentru a cincea oară în București.

În jurul orei 11 dimineața, cei doi mergeau pe strada Buzești, unde traficul se desfășura pe un singur sens și era dirijat de polițiștii rutieri.

Un șofer care ar fi vrut să ajungă pe strada Sevastopol i-a lovit cu mașina.

Șofer: „Nu am văzut nimic...”

Corespondent Știrile PRO TV: „Șoferul, un bărbat de 72 de ani, venea de pe strada Alexandru Ioan Cuza. În momentul în care a ajuns aici, în mijlocul intersecției, nu ar fi respectat indicațiile polițiștilor, asta deși erau garduri de protecție care marcau restricțiile.”

Cei doi cicliști au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar sportivul din Bulgaria a fost transportat la spital. Între timp, conducătorul auto a fost verificat.

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „În urma testării cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat a fost zero.”

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, organizatorul competiției a precizat că „evenimentul s-a desfășurat cu implementarea măsurilor de siguranță și securitate prevăzute pentru traseu, în colaborare cu autoritățile și structurile abilitate. Siguranța participanților reprezintă o prioritate pentru noi.”

Restricțiile au dat peste cap traficul din Capitală

Restricțiile pe marile bulevarde, impuse încă de la primele ore ale dimineții, au dat peste cap traficul din Capitală. Pe rutele alternative, recomandate de autorități, șoferii au stat în ambuteiaje mai mult de o oră.

Coloane de câțiva kilometri s-au format, mai ales pe porțiunile unde sunt și șantiere.

Deși restricțiile au fost anunțate până la ora 16, circulația a fost reluată pe anumite porțiuni cu două ore mai devreme.

La competiția de anul acesta, care a avut trei curse, cea mai mare de 75 de kilometri, au participat peste 2.000 de sportivi din 22 de țări, de la tineri cicliști până la participanți cu experiență.