Firmele ar putea să-și pună panouri solare cu sprijin de la stat. Investiții în energia verde

Firmele vor fi ajutate să se doteze cu panouri foto-voltaice ori cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, promite Guvernul.

Pentru asta a pus pe hârtie un program prin care IMM-urile, în special cele din domeniul ospitalităţii, vor putea obţine până la 100.000 de euro finanţare, ca să cumpere echipamente de energie verde. Specialiştii spun că astfel de sisteme au o durată de viaţă de până la 25 de ani, iar investiţia aduce economii mari pe termen lung.

Matei Datcu este antreprenor, iar pentru restaurantul pe care îl are în zona Agigea, a investit 50.000 de euro într-o centrală de fotovoltaice, care funcţionează deja de doi ani. Noaptea foloseşte electricitate din reţea, iar ziua acoperă consumul şi cu energia verde produsă pe propriul acoperiş.

Matei Datcu: „Aici, fiind ultimul consumator, aveam o problemă cu partea de curent şi am apelat la o firmă. Mi-a montat centrala aceasta, e o centrală de 27 de kw doar pentru consum propriu, adică nu dau în reţea, doar pentru mine, ca să am un curent destul de ok (...) Am o aplicaţie pe telefon foarte simpatică şi-mi arată inclusiv câţi copaci salvez dacă merg pe varianta panouri fotovoltaice”.

Firmele ar putea primi 100.000 de euro pentru panouri fotovoltaice

Cum astfel de centrale fotovoltaice înseamnă investii care pot fi prea costisitoare pentru bugetul micilor afaceri, Guvernul promite că va ajuta IMM-urile printr-un nou program numit Electric-Up.

O firmă care vrea să-şi instaleze fotovoltaice va putea primi până la 100.000 de euro. Cele care doresc staţii de reîncărcare pentru maşini electrice şi hibrid, de pildă, vor primi cel mult 30.000 de euro. Banii ajung pentru nevoile unei pensiuni sau chiar pentru un mic hotel, spun specialiştii.

Dalia Stoian, coordonator EfDeN: „Un astfel de sistem, de 100.000 de euro, ar putea produce până la 150 MW/h anual. Pentru o pensiune de câteva camere, minim patru, ar fi nevoie de un sistem de aproximativ 10-15.000 de euro. Majoritatea firmelor au activitate pe timp de zi, când este momentul în care sistemul fotovoltaic produce şi atunci ai cele mai mari avantaje din punctul de vedere al costului”.

Cel mai probabil, ordonanţa de urgenţă care reglementează programul Electric-Up va fi discutată şi adoptată în următoarea şedinţă de guvern. Rămâne de văzut când va fi pusă în practică.

Programul ''Casa Verde Fotovoltaice'' a fost un eșec

Un alt program - ''Casa Verde Fotovoltaice'' - prin care romanii erau încurajaţi să îşi monteze panouri fotovoltaice pe acoperişurile caselor, cu sprijin de la stat, a avut mari probleme, spun cei de la Greenpeace.

Marian Mândru, Greenpeace: „Din păcate, în acest moment nu există niciun cetăţean care să aibă montate panouri prin Casa Verde Fotovoltaice, iar instalatorul să-şi fi realizat decontul, adică banii de la stat să fie folosiţi”.

Guvernul susţine că prin programul Electric-Up vrea să sprijine IMM-urile afectate de pandemie, să crească eficienţa energetică şi să reducă gazele cu efect de seră.