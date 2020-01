AFM a cheltuit deja o parte din banii destinați programului "Casa Verde" fără să aprobe vreun dosar

Cei peste 25.000 de români care vor să-şi monteze panouri fotovoltaice cu ajutor de la stat mai au de aşteptat.

Administraţia Fondului pentru Mediu nu poate estima când va termina evaluarea dosarelor care au fost depuse în urmă cu patru luni.

Cei de la ''Greenpeace'' spun însă că mai există o problemă. Şi anume că peste 13 milioane de euro din banii proiectului sunt alocaţi pentru salariile angajatiilor şi alte cheltuieli, nu pentru instalaţiile efective. În replică, şeful instituţiei menţionează că doar o mică parte din sumă a fost folosită pentru programul informatic.

Prin programul "Casa Verde'', românii erau încurajaţi să îşi monteze panouri fotovoltaice pe acoperişurile caselor, cu sprijin de la stat. S-au înscris peste 25.000 toamna trecută, dar până acum niciun dosar nu a fost validat, spun cei de la organizaţia Greenpeace.

În schimb, aceştia semnalează că Administraţia Fondului pentru Mediu prevede un buget ''generos'' pentru alte cheltuieli decât cele dedicate instalării de panouri. 13 milioane de euro, adică peste 10% din total, sunt pentru salarii, publicitate, audit şi pentru aplicaţia informatică, potrivit Greenpeace.

Marian Mândru, coordonator Greenpeace România: "Nu a fost montat încă niciun panou fotovoltaic. Aşteptăm de mai bine de un an şi jumătate să existe primii prosumatori - adică primii cetăţeni care pot să-şi moneteze pe acoperiş panouri şi să-şi producă singuri energia. După 1 an şi jumătate rezultatele sunt zero.''

În replică, oficialii Administraţiei Fondului pentru Mediu spun că cele 13 milioane de euro sunt alocate pentru toate cele 35 de luni de derulare a programului.

"Pana în acest moment, din cele 13 milioane de euro, AFM a cheltuit 18.000 de euro, costuri necesare pentru dezvoltarea softului prin care instalatorii au depus online aplicaţiile populaţiei. Până la această oră, costurile cu angajaţii sunt zero", spun oficialii AFM.

Noua conducere a Administraţiei Fondului de Mediu nu spune însă când vor fi instalate primele sisteme fotovoltaice şi dă vina pentru întârzieri pe foştii şefi ai instituţiei şi pe softul ''cu hibe''.

Prin programul ''Casa Verde'', oamenii ar urma să primească prin Administraţia Fondului pentru Mediu o finanţare de cel mult 20.000 de lei, adică 90% din costul unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 3kw. Restul de 10% trebuie să-l plătească beneficiarul.

O astfel de investiţie poate reduce la jumătate factura la electricitate, spun specialiştii de la EFdeN, un ONG care construieşte ''case solare''.

Dalia Stoian, coordonator automatizări EFdeN: "Pentru o casă obişnuită de 75 mp e nevoie de 12 panouri, care înseamnă 3kw putere instalată şi asta costă aproximativ 20.000 de lei, pe care îi poţi recupera în aproximativ 7 ani.''

22 de panouri fotovoltaice sunt suficiente pentru a produce energia necesară unei locuinţe cu 3 camere. Datorită unui sistem de stocare a energiei, costurile de întreţinere sunt zero.

Fondurile alocate programului ''Casa verde fotovoltaice'' sunt de 128 milioane de euro, iar banii vin în mare parte de la Bruxelles.