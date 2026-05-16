Poliţia Prahova anunţă, sâmbătă, că poliţiştii Serviciului Rutier intervin pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN1D, în zona localităţii Albeşti-Paleologu.

Evenimentul rutier a avut loc la intrarea pe autostrada A7.

Primele informaţii de la faţa locului arată că în accident au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau, în total, şapte persoane. Toţi ocupanţii celor trei vehicule au fost găsiţi conştienţi şi sunt asistaţi medical la faţa locului.

„O femeie a rămas blocată într-unul dintre autoturisme, prezentând traumatism cranio-cerebral şi stare de confuzie. Elicopterul SMURD a aterizat pentru preluarea victimei şi acordarea îngrijirilor de specialitate", transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

La ora transmiterii acestei ştiri, traficul rutier este blocat în totalitate în zona producerii accidentului, pentru efectuarea intervenţiei şi a cercetărilor la faţa locului.