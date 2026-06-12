Utilizatorii Meta s-au confruntat, vineri după-amiază, cu o întrerupere a serviciului. Accesul la site-urile și la aplicațiile Facebook, Instagram și WhatsApp a fost afectat. Problemele au fost semnalate pe downdetector.ro.

După aproximativ o oră, serviciile au redevenit operaționale, pe rând, cu diferențe sesizabile între regiunile lumii.

Instrumentul oficial de detectare a erorilor deținut de Meta a semnalat probleme doar cu publicitatea, restul serviciilor figurând ca operaționale.

Compania Meta Platforms deține aplicații care, în totalitate, sunt accesate lunar de 3,8 miliarde de utilizatori activi la nivel global.

Această suită de produse include Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger și Threads.

La nivel de platformă individuală, cele mai recente date disponibile indică:

Facebook: Peste 3 miliarde de utilizatori activi lunar (date din 2025).

Instagram: Peste 2 miliarde de utilizatori activi lunar (date din 2022, cu creșteri ulterioare).

WhatsApp: Peste 2 miliarde de utilizatori activi zilnic.

Meta AI: Asistentul de inteligență artificială al companiei are 1 miliard de utilizatori activi lunar.

În România, situația principalelor rețele sociale este următoarea, conform unor date din începutul anului 2025:

Există aproximativ 13 milioane de utilizatori de social media (68,6% din populație).

Facebook are 9,05 milioane de utilizatori activi (o scădere față de 2024).

TikTok este utilizat de peste 8,97 milioane de români cu vârsta de peste 18 ani.

YouTube are 13,3 milioane de utilizatori în România.

Date alternative

Însă, datele publicate în resursele publicitare ale Meta indică faptul că Facebook avea 10,3 milioane de utilizatori în România la sfârșitul anului 2025.

Cu toate acestea, Meta a adus modificări importante modului în care resursele sale publicitare raportează datele privind acoperirea audienței în ultimele luni — inclusiv revizuiri semnificative ale datelor publicate despre audiență — astfel încât cifrele prezentate aici ar putea să nu fie direct comparabile cu cifrele publicate în rapoartele anterioare.

Cifrele publicate în instrumentele publicitare ale Meta indică faptul că Instagram avea 6,00 milioane de utilizatori în România la sfârșitul anului 2025.

Cifrele revizuite periodic de companie sugerează că acoperirea publicitară a Instagram în România a fost echivalentă cu 31,8% din populația totală la sfârșitul anului.

Cu toate acestea, Meta permite doar persoanelor cu vârsta de peste 13 ani să folosească Instagram, așa că merită subliniat și faptul că 36,7% din audiența „eligibilă” din România folosea Instagram la momentul realizării raportului.

În același timp, datele publicate în instrumentele publicitare ale companiei indică faptul că 39,6% dintre adulții cu vârsta de peste 18 ani din România foloseau Instagram la sfârșitul anului 2025.

Ce puteți face pentru a folosi serviciile Meta: Facebook, WhatsApp și Instagram

Utilizatorii care întâmpină probleme cu Instagram pot încerca să verifice aplicația pe un alt dispozitiv, să alterneze între conexiunea Wi-Fi și datele mobile, să reîmprospăteze pagina web sau să repornească aplicația, arată Fox News.

Dacă problema persistă, utilizatorii ar putea fi nevoiți să aștepte restabilirea serviciului sau să urmărească paginile de stare ale Instagram și Meta pentru noutăți.