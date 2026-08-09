Haley Peacock, designer ăn Brooklyn, a distribuit un videoclip acum viral pe TikTok în care relatează experiența sa cu „arsura de margarita”, o afecțiune declanșată de manipularea citricelor înainte de a sta la soare, arată New York Post.

„Vă rog, vă rog, vă rog, nu stoarceți citrice și apoi mergeți să stați la soare” se adresează ea utilizatorilor rețelelor sociale.

„Iar dacă o faceți, vă rugăm să vă spălați pe mâini cu săpun de aproximativ 17 ori”, a subliniat ea, evidențiind necesitatea unei curățări temeinice.

A stors 30 de lamâi

Accidentul bizar s-a produs în timp ce femeia găzduia o petrecere de aniversare pentru iubitul ei, timp în care a stors manual aproximativ 30 de lămâi verzi pentru a pregăti un lot mare de cocktailuri pentru 25 de invitați.

Crezând că o clătire rapidă cu apă este suficientă, ea și-a petrecut restul zilei relaxându-se lângă piscină, neștiind de reacția chimică care începea pe pielea sa. Pentru restul zilei, totul părea normal.

Până a doua zi, consecințele erau de netăgăduit: mâinile îi deveniseră alarmant de roșii, umflate și dureroase.

„După ce am terminat de stors toate lămâile verzi, mi-am clătit mâinile sub robinet. Nu m-am gândit prea mult la asta – mâinile nu mi se păreau lipicioase, și știam că vom sta doar lângă piscină și în piscină toată ziua, așa că nu m-am gândit – nu știu. Nu mi-a trecut prin minte”, a spus ea.

În ziua următoare după ce s-a întors în Brooklyn, vezicule pline cu lichid – unele ajungând la „dimensiunea unei mingi de golf” – i-au acoperit mâinile, necesitând tratament medical și bandaje groase.

„Toată mâna mi-e decolorată”, a spus ea, după ce a primit tratament pentru arsurile de gradul doi la spital.

„Sunt vezicule de dimensiunea unei mingi de golf – una pe degetul mare și una lângă degetul inelar” a explicat ea

Explicațiile medicilor

Arsura de margarita, sau „fitofotodermatita”, este o reacție inflamatorie severă a pielii care apare atunci când compușii chimici fotosensibilizanți din sucurile plantelor – cum ar fi cele din lămâile verzi – interacționează cu lumina UV de la soare, provocând leziuni tisulare și vezicule asemănătoare arsurilor chimice.

„Văd frecvent fitofotodermatită atunci când cineva a făcut un grătar într-o după-amiază însorită și a băut băuturi cu lămâi verzi, cum ar fi margarita sau beri cu o lămâie verde storsă”, a declarat dermatologul Melissa Piliang pentru Cleveland Clinic.

Deși sucul de lămâie verde este cel mai frecvent vinovat, dermatologii notează că țelina, smochinele, feniculul, morcovii și pătrunjelul pot declanșa, de asemenea, afecțiunea atunci când sunt expuse la lumina soarelui.

Spălați-vă întotdeauna pe mâini cu săpun și apă după ce manipulați alimente și aplicați întotdeauna protecție solară când stați lângă piscină. Întotdeauna.

Citricele provoacă fotosensibilitate, o tendință crescută de arsură solară.