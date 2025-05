eVTOL, „taxiul zburător” a devenit deja realitate în China, dar nici americanii nu se lasă mai prejos

Să vă puneți centura de siguranță, astăzi zburăm spre viitor! Cred că am găsit soluția perfectă ca să bateți orice aglomerație, indiferent de oraș.

Așa că vorbim despre eVTOL, o categorie de vehicule zburătoare electrice, pentru care se cheltuiesc deja miliarde de dolari.

Omul face orice doar ca să nu stea în trafic. Dar numai să renunțe la mașină, nu. Inclusiv să inventeze una zburătoare.

Mă rog, nu-i chiar o mașină, dar dronele de acest tip câștigă mult teritoriu. Și sunt foarte populare în China – țară care vede o oportunitate pe care o exploatează la maximum. Iar pentru asta investesc miliarde de dolari pentru construcția acestor drone – de altfel, e o industrie deja în plină expansiune.

Aceste vehicule se numesc eVTOL – electric vertical take-off and landing. Adică decolează și aterizează vertical cu ajutorul unor motoare electrice. Iar asta presupune un vehicul ecologic, eficient și silențios pentru zonele urbane aglomerate și care necesită o infrastructură mai simplă decât pentru aviația clasică. În 2024, această industrie valora doar 740 de milioane de dolari, dar are potențial să ajungă în 2035 la 17 miliarde de dolari.

Piața poate fi susținută de companii de ride-sharing care caută noi soluții de transport rapide pe distanțe mai lungi. Heliporturi multiple în zonele urbane dense ar putea muta pasagerii prin aer fără efort. Iar tu vei comanda o dronă din aplicație și vei sta cuminte pe un scaun, fără să ai comenzi la îndemână și să speri că drona te duce în siguranță.

Acum, întrebarea firească e: OK, dar nu e acesta un elicopter cu 3 elice în plus? Ba da. Unde mai pui că nu are nici aceeași autonomie, iar dacă apare o defecțiune, nu e niciun pilot prin preajmă să te ajute. Aceste drone sunt complet autonome, iar ca să poată să zboare comercial, au nevoie de certificări specifice aviației.

Țara cea mai avansată în această industrie? China!

Modelul EH216-S este prima dronă din lume cu certificările necesare pentru model, pentru navigabilitate și certificat de producție. Ce-i drept, aceste certificate sunt date de autoritățile din China, dar sunt la fel de stricte.

Acum, față de un elicopter, sunt niște diferențe – inclusiv de preț. Acest EH216-S costă 400.000 de dolari, înainte de taxe – evident, nu poate fi folosit altundeva decât în China.

Corespondentul din SUA

Din Statele Unite ale Americii avem Joby Aviation. Un proiect mult mai amplu, cu un buget pe măsură și cu susținere directă din partea unor giganți precum Toyota și NASA. Joby Aviation dezvoltă un eVTOL care arată mai aproape de un avion de mici dimensiuni decât de o dronă, dar care funcționează tot electric și cu decolare verticală. Avantajul? Ar putea transporta patru pasageri pe o distanță de până la 240 de kilometri, cu o viteză de croazieră de 320 km/h. Adică un București–Bacău... fără E85. În plus, Joby a primit deja aprobări parțiale de la FAA (Federal Aviation Administration) și speră să lanseze curând și primele zboruri comerciale. Deocamdată avem această demonstrație inedită și vedem cum elicele sunt mutate de la orizontală la verticală pentru decolare, iar apoi la croazieră. Există disponibil și un model JOBY cu pilă de combustie cu hidrogen – mult mai ușor, pentru că energia nu trebuie stocată în baterii.

Iată un alt produs inedit, Archer Midnight. Archer Aviation vrea să rezolve problema din interiorul orașului. Gândește-te la un taxi aerian care leagă Cluj de Florești, dar care face 10 minute, nu 50. Modelul lor, Midnight, e tot un eVTOL cu decolare și aterizare verticală, dar gândit pentru curse scurte – în jur de 30 de kilometri, fără să aibă nevoie de reîncărcare între zboruri. Practic, e făcut să se miște rapid, ca o furnică zburătoare, dus-întors, toată ziua. Printre cei care au dat deja comenzi e și compania de aviație United, care a comandat 200 de bucăți, de zici că sunt burgeri. Iar Abu Dhabi Aviation spune că anul acesta, spre final, o să vedem și primele zboruri comerciale.

Acum – poate vă întrebați cât ar putea să coste un zbor – cum spuneam, plătim locul, nu toată drona. Unele companii estimează un cost de 3 dolari per milă. Altele, undeva la 10 dolari per milă. Dacă ar fi să estimăm o cursă în București, Universitate–Aeroportul Otopeni – dacă un taxi costă 50–60 de lei, un eVTOL e, deocamdată, de 10 ori mai scump. Totuși, oricât de spectaculoasă pare tehnologia, va mai dura ani buni până când astfel de aparate vor deveni parte din peisajul urban de zi cu zi — e nevoie de reglementări clare, infrastructură dedicată și, mai ales, încrederea publicului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: