Proiectul, cunoscut intern sub numele „Transformer”, este dezvoltat în cadrul diviziei de dispozitive şi servicii şi vizează crearea unui telefon axat pe personalizare şi conectare continuă cu serviciile Amazon pe parcursul întregii zile.

Noul dispozitiv ar putea permite utilizatorilor să facă mai uşor cumpărături pe Amazon, să urmărească Prime Video, să asculte Prime Music sau să comande mâncare prin parteneri precum Grubhub, toate integrate într-o experienţă unificată.

Amazon testează un telefon cu AI și Alexa

Un element central al proiectului este integrarea inteligenţei artificiale, care ar putea elimina necesitatea magazinelor tradiţionale de aplicaţii. Asistentul vocal Alexa ar juca un rol esenţial, deşi nu este clar dacă va reprezenta sistemul principal de operare.

Iniţiativa face parte din viziunea mai veche a fondatorului Jeff Bezos de a crea un asistent digital omniprezent, controlat vocal, similar conceptelor din science-fiction.

Amazon nu a oferit detalii privind preţul, calendarul lansării sau investiţiile alocate proiectului, iar surse din interior avertizează că acesta ar putea fi abandonat dacă strategia companiei se schimbă.

Compania încearcă astfel să recupereze teren în domeniul aplicaţiilor bazate pe inteligenţă artificială, unde a fost percepută ca fiind în urma rivalilor, în ciuda dominaţiei sale în infrastructura cloud prin AWS. Alexa, relansată în 2025 după un amplu proces de modernizare, este considerată un element cheie în această strategie.

Compania explorează modele clasice și minimaliste

Amazon analizează atât dezvoltarea unui smartphone clasic, cât şi a unui dispozitiv simplificat, de tip „dumbphone”, cu funcţii limitate, destinat reducerii dependenţei de ecrane şi utilizării ca al doilea telefon.

Un astfel de concept ar putea fi inspirat de dispozitive minimaliste precum Light Phone, care oferă funcţii de bază fără acces extins la aplicaţii sau internet.

Prima încercare a Amazon pe piaţa smartphone-urilor, Fire Phone lansat în 2014, a fost un eşec major. Dispozitivul, coordonat direct de Jeff Bezos, nu a reuşit să atragă utilizatori din cauza lipsei aplicaţiilor populare şi a unor funcţionalităţi considerate complicate. Amazon a redus drastic preţul şi a retras produsul după doar 14 luni, înregistrând pierderi de aproximativ 170 de milioane de dolari.

Provocările pentru consumatori și piața globală continuă

Noua iniţiativă vine într-un moment dificil pentru piaţa globală de smartphone-uri, unde Apple şi Samsung domină cu aproximativ 40% din vânzări, iar livrările sunt aşteptate să scadă cu 13% în 2026, pe fondul creşterii costurilor componentelor.

Proiectul este coordonat de grupul ZeroOne din cadrul Amazon, condus de fostul executiv Microsoft J Allard, şi are ca obiectiv dezvoltarea unor produse inovatoare capabile să redefinească experienţa utilizatorilor.

Deşi proiectul este încă în fază de dezvoltare, Amazon se confruntă cu provocarea majoră de a convinge consumatorii să renunţe la ecosistemele consacrate Android şi iOS, într-o piaţă extrem de competitivă.