Conform surselor publicației, Nvidia intenționează să investească până la 20 de miliarde de dolari în OpenAI, în timp ce Amazon intenționează să investească 10 miliarde de dolari sau mai mult.

Microsoft, care deține deja 27% din dezvoltatorul ChatGPT, plănuiește, de asemenea, o investiție comparabilă.

Potrivit FT, OpenAI se așteaptă să strângă aproximativ 100 de miliarde de dolari în noua sa rundă de finanțare.

Negocierile sunt în curs de desfășurare cu investitori suverani, inclusiv Autoritatea de Investiții din Abu Dhabi și fondul MGX din Emiratele Arabe Unite, precum și cu SoftBank Group din Japonia, care intenționează să investească 30 de miliarde de dolari.

FT scrie că OpenAI are nevoie de o nouă rundă de finanțare pentru extindere, ceea ce, în special, necesită construirea de noi centre de date.



