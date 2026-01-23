O nouă cercetare Google asupra modelelor de inteligență artificială ale DeepSeek și Alibaba Cloud a descoperit că modelele puternice de raționament capabile să „gândească” au demonstrat o cunoaștere internă asemănătoare mecanismelor care stau la baza inteligenței colective umane, scrie South China Morning Post (SCMP).

Concluziile publicate joi au sugerat că diversitatea perspectivei, nu doar scara computațională, a fost responsabilă pentru creșterea „inteligenței” modelelor de inteligență artificială, subliniind totodată importanța tot mai mare a modelelor deschise chinezești pentru cercetarea interdisciplinară de vârf din SUA.

Prin experimentarea cu modelele R1 ale DeepSeek și QwQ-32B ale Alibaba Cloud, cercetătorii au descoperit că aceste modele de raționament au generat dezbateri interne cu mai mulți agenți, pe care le-au numit „societăți de gândire”, în care interacțiunea dintre trăsături distincte de personalitate și expertiza în domeniu a dat naștere la capacități mai mari.

Modelele cercetate ”stabilesc o paralelă computațională cu inteligența colectivă în grupurile umane”

„Sugerem că modelele de raționament stabilesc o paralelă computațională cu inteligența colectivă în grupurile umane, unde diversitatea permite o rezolvare superioară a problemelor atunci când este structurată sistematic”, au scris cercetătorii în lucrarea lor publicată pe portalul online cu acces deschis arXiv.

Alibaba Cloud este unitatea de inteligență artificială și cloud computing a Alibaba Group Holding, proprietarul SCMP.

Studiul, care nu a fost evaluat de colegi, a fost realizat de patru cercetători din echipa de cercetare „Paradigmele inteligenței” a Google, care explorează natura inteligenței prin metode interdisciplinare.

