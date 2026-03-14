''Keukenhof se deschide săptămâna viitoare. Este cel mai frumos parc de lalele din lume, se află în Olanda, iar biletul de intrare costă între 21 şi 25 de euro. Cine nu îşi permite să meargă până acolo şi vrea acces gratuit la un parc la fel de frumos, Parcul Nicolae Romanescu, poate vizita Craiova unde se deschide, pe 3 aprilie şi durează până pe 3 mai, Târgul de Paşte, care a fost considerat, în ultimii ani, unul dintre cele mai frumoase evenimente de sărbători din Europa'', a anunţat sâmbătă, pe Facebook, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, potrivit Agerpres.

Anul acesta, tema aleasă este "Fairy Tales" - Lumea Poveştilor.

''Printre zeci de mii de lalele, puteţi descoperi castele şi scene din cele mai cunoscute basme, căsuţe care au început să fie deja frumos decorate de artiştii locali, scene religioase, arteziene pe lac, spectacole, păpuşi gigant, iar noaptea holograme şi iluminat de vis. Da, da, ştim! E austeritate şi ce ne mai trebuie să ne bucurăm? Invitaţia e pentru craioveni, mai ales pentru copii, dar şi pentru cei care cred că sărbătorile religioase merită petrecute cu cei dragi, în locuri minunate şi accesibile financiar. Dacă nu aţi făcut deja rezervări, vă sfătuiesc să vă grăbiţi! Anul acesta, pe lângă agenţiile de turism din Bulgaria, care au oprit deja locuri în multe hoteluri, vor începe să opereze şi cele mai importante agenţii de turism din Serbia şi Armenia'', a transmis ea.

Potrivit primarului, 25% din economia Craiovei este reprezentată acum de hoteluri, restaurante şi comerţ.

''Municipalitatea se alătură demersului lor de atragere de noi turişti şi oferă anul acesta un spectacol de neratat'', spune Lia Olguţa Vasilescu.