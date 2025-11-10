Top cele mai comune parole folosite de români în 2024. Pot fi sparte în mai puțin de o secundă

A fost publicată lista celor mai comune parole. Surpriză... oamenii nu au deloc imaginație.  

Marian Andrei

Lista celor mai comune parole din România în 2024 include combinații simple precum 123456, qwerty sau parola, ușor de spart de hackeri. Dacă le folosiți, e momentul să le schimbați.

Top cele mai folosite parole folosite de români în 2024

123456

123456789

qwerty123

qwerty1

parola

12345678

12345

1234567890

andreea

steaua

andrei

alexandru

1234567

qwerty

alexandra

teiubesc

password

123123

dinamo

qwertyuiop

Multe lucruri nu s-au schimbat față de anii anteriori. Dacă aveți aceste parole, este recomandat să le schimbați, deoarece sunt ușor de spart. Topul poate fi aflat rapid: se folosesc bazele de date sparte disponibile pe internet, iar cei care realizează aceste studii identifică cele mai comune parole.

Mai multe detalii puteți afla din materialul video atașat.

O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de război face parte din viață

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-11-2025 09:37

