Top cele mai comune parole folosite de români în 2024. Pot fi sparte în mai puțin de o secundă
A fost publicată lista celor mai comune parole. Surpriză... oamenii nu au deloc imaginație.
Lista celor mai comune parole din România în 2024 include combinații simple precum 123456, qwerty sau parola, ușor de spart de hackeri. Dacă le folosiți, e momentul să le schimbați.
Top cele mai folosite parole folosite de români în 2024
123456
123456789
qwerty123
qwerty1
parola
12345678
12345
1234567890
andreea
steaua
andrei
alexandru
1234567
qwerty
alexandra
teiubesc
password
123123
dinamo
qwertyuiop
Multe lucruri nu s-au schimbat față de anii anteriori. Dacă aveți aceste parole, este recomandat să le schimbați, deoarece sunt ușor de spart. Topul poate fi aflat rapid: se folosesc bazele de date sparte disponibile pe internet, iar cei care realizează aceste studii identifică cele mai comune parole.
Mai multe detalii puteți afla din materialul video atașat.