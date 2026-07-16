Acesta este responsabil de alerte atunci când cel care conduce nu este cu ochii la drum. Cum funcționează, aflăm la iLikeIT.

Marian Andrei: „Există foarte multă informație falsă pe internet cu privire la aceste camere, sunt niște camere obișnuite, sunt camere cu infraroșu, ele nu au voie să filmeze tot timpul, ele nu au voie să stocheze imaginile, producătorul auto nu are voie să le ia din mașină și să le folosească pentru alte lucruri. Din punctul meu de vedere este esențial un astfel de sistem când știm sunt foarte mulți șoferi la volan care sunt cu ochii mai mult în telefon, mai ales în trafic, bară la bară, când se merge la viteze mai mici pot apărea accidente ușoare, sunt foarte mulți șoferi care stau pe telefon, se lasă distrași de ceea ce se întâmplă în jurul lor, în același timp în mașină avem ecrane tot mai mari la care ne uităm tot mai des, tot mai puține butoane, și atunci e nevoie de un sistem care ne monitorizează. Dar cum face această monitorizare, că este important. Aceste camere pe care le vedem sub diverse forme (...), cu infraroșu, în momentul în care șoferul își ia ochii de la drum, la viteze de peste 20 de kilometri la oră, și până la 50 de kilometri la oră, dacă nu se uită la drum mai mult de șase secunde, în bord apare o alertă”.

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