Noile sisteme de supraveghere, montate recent, sunt cumpărate din bani europeni.

Inspectorii Gărzii Naționale Forestiere au mers în control în Maramureș, după ce mai multe camere de supraveghere montate pentru monitorizarea drumurilor forestiere au fost vandalizate, cel mai probabil de hoții de lemn.

George Gârbacea, inspectorul general al Gărzii Forestiere: „Verificăm toate depozitele de material lemnos. Chiar când am ajuns în zonă am fost sechestrați înăuntru, administratorul a plecat, era un transport ilegal, n-aveau documente.”

În imagini surprinse de o cameră se vede cum sistemul este împroșcat intenționat cu vopsea. În total, până acum, nouă sisteme video montate în zonele cunoscute pentru furturile de lemn au fost distruse în Neamț, Prahova, Maramureș și Suceava, județe cunoscute pentru tăierile ilegale.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Am avut inclusiv un caz în care o cameră a fost întoarsă în timp ce camionul aștepta încărcat cu lemne și apoi, după ce a fost întoarsă camera, camionul a mers mai departe. Am avut și trei cazuri cu camere vopsite și camere care au fost tăiate, cu cabluri tăiate și sustrase cu totul.”

330 din cele 350 de puncte de monitorizare au fost deja montate pe drumuri forestiere din toată țara. Pe lângă ele, va fi implementat un sistem de monitorizare prin satelit.

Aproximativ 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României, arată ultimele date ale Inventarului Forestier Național.