Polițiștii i-au dat de urmă după o zi de căutări, făcute chiar și cu o dronă. Se ascundea într-un tufiș, lângă o fermă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Un ordin de protecție îi interzicea bărbatului să se apropie la mai puțin de 50 de metri de fosta iubită, o femeie de 32 de ani, care a încheiat relația tumultuoasă dintre cei doi. Doar că individul nu s-a împăcat cu gândul că a fost refuzat. A vrut să o convingă să se răzgândească, moment în care brățara de monitorizare pe care o purta la picior a semnalat polițiștilor că s-a apropiat prea mult de femeie. Până când au ajuns echipajele de intervenție, omul își rupsese brățara și o aruncase pe un câmp. Polițiștii au găsit-o pe femeie speriată. Aceasta le-a povestit că fostul iubit a forțat-o să stea cu el, iar încercările ei de a se elibera au fost inutile. Femeia se află acum într-un centru destinat protecției victimelor violenței domestice. După căutări ce au durat mai bine de o zi, a fost găsit și bărbatul. Se ascundea într-un tufiș. Inițial reținut, el a fost arestat pentru lipsire de libertate și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.”