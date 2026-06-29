Responsabilii se plâng că multe sunt vandalizate sau că oamenii aruncă acolo și alte tipuri de deșeuri. În aceste condiții, cei care vor să scape de hainele vechi spun că le este tot mai greu să găsească un loc unde să le lase.

Haine vechi, perdele sau alte materiale textile care ar putea fi reciclate ajung, de multe ori, la gunoi. Nu pentru că oamenii nu vor să le colecteze separat, ci pentru că găsesc tot mai greu un container liber. Am făcut un experiment ca să vedem în cât timp găsim unul pentru textile.

Corespondent Știrile PRO TV: „Am decis să aduc aceste huse de canapea la un punct de colectare pentru textile. Este destul material care ar putea fi reutilizat. Am ajuns mai întâi la acest container, însă, după cum vedeți, este deja plin și nu mai pot lăsa nimic aici. Așa că trebuie să caut un alt punct de colectare. Am găsit cu greu un al doilea container, mai ales că multe dintre ele au fost retrase. Am ajuns aici în aproximativ 30 de minute. Însă, după cum vedeți, și acesta este deja plin. Așa că va trebui să mă întorc cu ele acasă.”

Dacă anul trecut existau 85 de containere pentru textile în Sectorul 3, acum au mai rămas doar 13. Reprezentanții primăriei spun că multe au fost retrase după ce oamenii au lăsat acolo și alte deșeuri menajere, în timp ce alții căutau prin ele și lăsau hainele împrăștiate pe trotuar.

Femeie: „În fiecare seară pot să spun că, după ce se întunecă, sunt o grămadă de oameni care vin și scotocesc, împrăștie hainele. De foarte multe ori, saci mari plini cu haine sunt aruncați chiar lângă pubele, pentru că este plin și nu au unde să-și pună hainele.”

Femeie: „Am văzut destui care aruncă, caută și scot, din păcate.”

Pe platforma Harta Reciclării, utilizatorii reclamă frecvent defecțiuni la punctele de reciclare sau chiar lipsa acestora. În Sectorul 1, de exemplu, nu există niciun astfel de centru de colectare, însă primăria ne-a transmis că din luna august vor începe montarea primelor puncte.

Andrei Becureci, reprezentant Harta Reciclării: „Oamenii ne întreabă foarte des ce se întâmplă, unde să meargă. Pentru textile încă este mult de muncă.”

Femeie: „Sunt foarte bune și ar trebui puse mai multe. Da, am adus. În primăvară chiar am adus un sac.”

Primăriile au fost obligate încă de anul trecut să amplaseze puncte de reciclare pentru textile, însă rețeaua este încă subdezvoltată la nivel național.

Raul Pop, secretar de stat la Ministerul Mediului: „Dacă ele nu există deloc, aceasta este o contravenție și se dă o amendă din partea Gărzii de Mediu. Dacă există puncte de colectare și apar acte de vandalism acolo, este o altă categorie de contravenții, pentru care se dau alte amenzi, în general de Poliția Locală.”

Potrivit normelor europene, textilele trebuie colectate separat pentru a putea fi reutilizate sau reciclate. În lipsa unor puncte suficiente de colectare, multe haine ajung tot la gropile de gunoi sau pe câmpuri.