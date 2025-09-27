Cum arată FC26 față de vechiul FIFA. Pe un ecran mai mare, parcă uiți că te joci

FC, adică vechiul FIFA, e un pic ca un telefon mobil - un pic mai bun în fiecare an. Așa că, hai să vedem cum arată FC26.

În general, când oamenii mă întreabă de generația unui telefon nou, le spun să mai aștepte dacă au generația precedentă. Cu FC nu știu dacă merită același lucru. Vei pierde din transferuri, jucători noi și câteva experiențe de joc diferite.

Jocul începe cu o interfață complet schimbată, noi culori și din nou, complimente celor care au ales coloana sonoră a acestei ediții - FC rămâne jocul cu cele mai interesante hituri.

Revenind - dincolo de meniu, schimbările importante și relevante sunt în joc - e ceva diferit în mișcările jucătorilor - parcă nu mai par grăbiți să termine meciul ca să-și ia primele - au mișcări mai naturale - și-n sprinturi, care nu mai par de desene animate, în rotația corpului, în modul de contact cu mingea.

De altfel, atunci când ai parte de primul meci ești întrebat dacă vrei o experiență realistă ori stilul clasic - ca la FC25 și ce-a fost înainte. Am ales experiența autentică.

Peste 20.000 de jucători și mai bine de 750 de cluburi și naționale

Aici pare că joci alt joc, e un alt ritm al jucătorilor - alt ritm al paselor, parcă poți să anticipezi mai bine jocul. Modul clasic de joc este Competitive, rapid, ideal pentru Ultimate Team. Authentic, de care am povestit merge excelent pentru modul carieră. Din nou poți lua un jucător și să-l treci prin diverse echipe - să-l faci să lupte pentru un loc în primul 11. Și este modul în care am stat cel mai mult.

Sunt peste 20.000 de jucători licențiați, peste 750 de cluburi și echipe naționale.

Apropo, dincolo de coloana sonoră - atmosfera de pe stadion este fantastică - de la cântecele din tribună, la animații, lumină - pe un ecran mai mare, parcă uiți că te joci.

FC26 costă aproximativ 360 de lei și este disponibil pe PC și console.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













