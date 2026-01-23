Într-o discuție cu Marian Andrei la iLikeIT, Cristi Movilă, președintele ARMO, explică ce înseamnă prețul dinamic, cum diferă de o simplă scumpire sau reducere și de ce acest mecanism de ajustare va fi tot mai frecvent în economia modernă.

Este un termen pe care o să îl auzim tot mai des și care este deja în vogă în Uniunea Europeană, dar și în Statele Unite ale Americii. Ce înseamnă mai exact acest preș dinamic aflăm de la Cristi Movilă, președintele ARMO.

Ce înseamnă acest preț dinamic și cu ce diferă de o scumpire sau o reducere a prețului pe care le vedem deobicei?

Cristi Movilă: ”Practic este un mecanism de reglare a cererei și ofertei. În momentul în care cererea este sus și oferta este jos poate să crescă prețul destul de mult. Nu este cu nimic diferit față de modul traditional de ajustare a prețului, dar odată cu avansul tehnologic și cu accesul nostru la informații mai rapid vedem că și acest preț dinamic apare din ce în ce mai des”.

Pentru mai multe detalii urmăriți VIDEO atașat.

