Vedem o demonstrație la iLikeIT. Dispozitivele costă între 50 de lei până la 200 de lei generația nouă de Apple AirTab 2.

Cum funcționează

Practic ele nu au cartelă SIM în ele, nu au wi-fi, nu sunt conectate la internet, dar fiecare dintre noi avem telefoane cu Bluetooth în buzunar.

În momentul în care rătăcim un anumit obiect, dispozitivul comunică tot timpul cu primul telefon pe care îl vede în apropiere, telefon care este conectat la internt, iar noi în aplicația noastră putem să vedem unde este acel obiect.

Mai multe detalii în VIDEO atașat.