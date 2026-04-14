Unul dintre ele vine de la Andrei Stanca, care a scris despre acest site pe blogul lui.

Site-ul acesta se numește romanletters.org și a fost lansat acum o lună. Este singurul site pe care l-am descoperit pe internet care are una dintre cele mai mari arhive de scrisori trimise în perioada Imperiului Roman.

Sunt 7.409 de scrisori, unele traduse de ceva timp de oameni, altele traduse pentru prima dată de Inteligența Artificială.

Ce mi se pare interesant este că toate aceste scrisori pot fi explorate pe o anumită tematică; de exemplu, poți să vezi din aceste scrisori cum a căzut Imperiul Roman.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.