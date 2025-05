Ceasurile inteligente, supuse testelor cardiologice. Cât de precise sunt în măsurarea pulsului

În numele științei și al gadgeturilor pe care le iubesc mult, am zis că pot alerga un pic pe bandă, cu un test de efort, ca să văd acuratețea celor mai performante ceasuri inteligente de pe piață.

Mă întorc de la spital cu două vești bune: inima mea bate bine, dar și mai impresionante sunt ceasurile. Cum s-au descurcat, vedem acum.

Ceasurile inteligente fac deja parte dintr-un stil de viață sănătos. Puțini le mai cumpără doar pentru notificări – ele sunt, mai degrabă, instrumente de monitorizare a stării de sănătate.

Toate modelele testate pot măsura, dincolo de puls, variabilitatea acestuia, calitatea somnului (pe fiecare etapă), EKG sau nivelul de stres.

Pe baza pulsului și a altor parametri, ceasurile pot estima cât de eficientă a fost o sesiune sportivă și când ești pregătit pentru următorul antrenament.

Am luat câteva dintre cele mai performante ceasuri sportive disponibile în România și am mers cu ele la medicul primar cardiolog, dr. Ștefan Busnatu. Am vrut să vedem cât de precis sunt senzorii acestor ceasuri în măsurarea ritmului cardiac.

Cu primul ceas, Garmin Forerunner 970, am făcut și un test VO₂Max – estimat de ceas la 47, o valoare ușor peste media vârstei mele. Testul presupune efort până la epuizare, cu mai multe etape de înclinație și viteză.

Aparatul medical a indicat o valoare de 50.6 – o diferență de sub 10% față de estimarea ceasului. În cele cinci puncte diferite de măsurare, abaterea medie a pulsului a fost de doar 0.39%. Forerunner 970 nu a avut nicio anomalie semnificativă.

Următorul a fost Galaxy Watch Ultra – modelul flagship de la Samsung. De data asta nu am mai făcut test de efort complet (câte să ducă și corpul meu?), dar am mers în continuare pe bandă, până când pulsul a ajuns la aproape 155 bpm.

Galaxy Watch Ultra s-a descurcat excelent, cu o abatere medie de 0.65% față de valorile medicale. Fără nicio anomalie, cu un ritm cardiac care a crescut sincron, ușor întârziat, dar niciodată cu mai mult de una-două bătăi diferență.

Foarte bine s-a comportat și Huawei Watch 5 – recent lansat. Ceasul a împărțit corect pulsul pe zone de efort, iar estimările au fost în limite perfect normale. Nu au existat abateri semnificative, doar o întârziere ușoară (prezentă la toate modelele testate). Abaterea generală: 0.14% – adică practic nimic.

Pulsul a fost măsurat corect și în faza de recuperare, atunci când scade rapid – iar ceasul a fost la fel de precis ca un mecanism elvețian.

Pixel Watch 3 – de la Google – vine cu Wear OS și tehnologie Fitbit pentru monitorizarea somnului, sporturilor și altor parametri importanți. Este considerat de mulți drept unul dintre cele mai precise ceasuri de sport. Și aici, rezultatele au fost bune: abatere de 0.15%.

Ultimul testat, dar deloc pierzător, este Apple Watch Ultra 2. Cu abatere de doar 0.18%, subestimând foarte ușor unele bătăi. În schimb, a estimat corect și viteza benzii de alergare.

Surprinzător este cât de precise au fost toate aceste ceasuri – chiar și în mișcare, chiar și pe bandă, chiar și cu transpirație. Să ai o diferență de cel mult două bătăi pe minut față de un ECG medical este remarcabil. Tehnologia a evoluat enorm. Iar dacă porți constant aceste ceasuri și ai un stil de viață activ, probabil că ele chiar îți pot prelungi viața.

