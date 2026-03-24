În studioul iLikeIT au fost invitate două reprezentante ale acestui program, Maia și Naomi, care ne-au explicat cum funcționează ”Cartea Daliei”.

Maia Bucur, carteadaliei.ro: ”Funcționează într-un sistem unic în România în cadrul unei platforme de voluntariat. În primul rând pentru că noi ne focusăm foarte mult și pe experiența mentorilor și a voluntarilor. Funcționează foarte simplu, la bază. Părinții își înscriu copiii la noi pe site. Toate cursurile sunt absolut gratuite, iar mentorii, orice doritor care știe programare ori a studiat la facultate, ori lucrează într-un domeniu de programare, se poate înscrie ca mentor. Nu este nevoie să fi avut experiențe pedagogice înainte sau studii. Așa că totul este foarte simplu. Și noi oferim și pentru mentori, de exemplu, training. Deci se pot baza pe noi că vor găsi o experiență drăguță”.

Marian Andrei: Câți copii s-au înscris? Sau câți câți copii au beneficiat de acest program?

Naomi Bucur: ”Până acum au beneficiat peste 10.000 de copii din toată lumea și, aș putea spune, chiar și din diaspora am avut cursanți care au ajuns la cursurile noastre”.

Marian Andrei: Câți mentori s-au înscris?

Naomi Bucur: ”Peste 1300 de mentori. Însă, exact cum ai spus, noi am discutat puțin înainte și am povestit, avem din ce în ce mai mulți copii care se înscriu la noi la cursuri și într-adevăr, întotdeauna suntem în căutare de noi mentor, pentru că fiecare copil care se înscrie are nevoie de un mentor și încercăm să le oferim tuturor posibilitatea să aibă un loc la cursuri”.

Marian Andrei: Și cursurile încep după un calendar bine stabilit sau sunt deschise oricând?

Naomi Bucur: ”Exact, avem trei sesiuni pe an de cursuri, mai exact o sesiune de toamnă care începe în octombrie, o sesiune de iarnă din ianuarie și următoarea sesiune care va începe chiar din aprilie.”

Marian Andrei: Și cât țin aceste cursuri? Cum sunt ele organizate?

Naomi Bucur: ”Cursurile țin mai exact trei luni. Sau, am putea spune, chiar 10 săptămâni, cu câte o oră pe săptămână. Nu e foarte mult. Grupele de copii sunt alcătuite din șase copilași. Nu sunt grupe mari, pentru că ne dorim ca fiecare să aibă parte de o experiență frumoasă. Cursurile noastre sunt full online, toate activitățile sunt online, nu este nevoie de prezență fizică niciodată. Și noi suntem o echipă online, deci încurajăm modelul acesta de a ne conecta de peste tot.”