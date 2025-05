Cotaţia bitcoin a depăşit pentru prima dată pragul de 111.000 de dolari. Ce spun traderii

Traderii sunt din ce în ce mai optimişti cu privire la viitorul acestei criptomonede pe fondul înmulţirii cererii din partea investitorilor instituţionali şi al sprijinului din partea Administraţiei Donald Trump, transmite Bloomberg.

Bitcoin, cea mai importantă şi mai cunoscută criptomonedă din lume, a urcat joi cu 3,3%, până la un nivel record de 111.878 dolari, iar în jurul orei 06:15 a.m. se tranzacţiona sub 111.000 de dolari la New York.

Cotaţia bitcoin profită de un val de optimism după progresele înregistrate în Senatul american de o lege cu privire la criptomonede, care au alimentat speranţele cu privire la un cadru de reglementare mai clar pentru activele digitale în mandatul preşedintelui Trump.

Motivele din spatele avansului

Un alt motiv care stă în spatele avansului este cererea venită din partea fondului Strategy, care a acumulat bitcoin în valoare de peste 50 de miliarde de dolari.

Ce spun analiștii

Tony Sycamore, analist la IG, a apreciat că acest nou record arată că declinul semnificativ înregistrat de Bitcoin după precedentul record atins în 20 ianuarie, până sub 75.000 de dolari în luna aprilie, a fost o „corecţie în interiorul unei pieţe de tip bull".

„Este nevoie de o pauză susţinută peste 110.000 de dolari pentru a declanşa o nouă creştere spre 125.000 de dolari", a adăugat Tony Sycamore.

Pe de altă parte, creşte decalajul între performanţele bitcoin şi alte criptomonede mai mici. Un index care urmăreşte evoluţia aşa-numitelor altcoins a înregistrat un declin de aproape 40% în acest an, în timp ce cotaţia bitcoin a crescut cu 18% în 2025.

Monedele virtuale sunt o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb şi care poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată în mod electronic.

