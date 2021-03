Beesers, aplicația care îți aduce serviciile medicale acasă. A fost gândită pentru românii din diaspora cu rude în țară

Beesers, aplicația care îți aduce serviciile me...

Mulți părinți plecați peste hotare au aici părinți, bunici, copii, iar pandemia i-a ținut departe. O nouă aplicație îi ajută să beneficieze de asistență medicală la domiciliu.

Pentru că nu au putut să-i viziteze, a fost dificil să le ofere serviciile medicale sau îngrijirea de care au nevoie. În ajutorul lor vine un antreprenor care a creat o aplicație, invitatul Iuliei Ionescu la ILikeIT.

Ovidiu Tudoruță, fondatorul aplicației Beesers App: „Este un proiect care în context pandemic chiar își are mai mult sens, e o aplicație care îți aduce asistență medicală acasă. Ne adresăm către beneficiarul final, pacientul, utilizând un canal de comunicare la care el în general nu are acces, este vârstnic sau o persoană aflată în nevoie de servicii medicale și atunci maniera prin care ajunge la el este prin aparținător care este utilizator de tehnologie, acesta putând, prin câțiva pași, să-și acceseze din aplicație serviciul medical solicitat și să poată monitoriza de la distanță relația dintre asistent și părinte sau cel de care are grijă,din momentul în care s-a făcut o rezervare, atât beneficiarul cât și asistentul medical au la dispoziție un chat prin care pot discuta.”

Iulia Ionescu: Important mi se pare și că avem acces la cadre medicale avizate, ați reușit practic să ajungeți la un acord cu diferite clinici medicale?



Ovidiu Tudoruță: „E important pentru public să înțeleagă că noi lucrăm cu două tipuri de entități, pe de o parte utilizatorul de servicii, consumatorul, pe de altă parte avem clinica medicală care este listată în platformă. Platforma, la rândul ei, nu face decât să faciliteze relația dintre acești doi. Suntem deja lansați în București, de o lună, rezultatul este impresionant, avem un grad mare de utilizare, și mult mai multe comenzi decât ne așteptam pentru prima lună, oamenii solicită administrarea medicamentelor prin perfuzie la domiciliu, teste COVID, sesiuni de kinetoterapie pentru că așa cum știm marea majoritate a lucrătorilor și-au transferat activitatea acasă.”