Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon

Ștefana Todică: Bogdan Năstase este invitat noi din această dimineață, reprezentant Transpont, compania care a dezvoltat această acest nou sistem de plăți care se numește RoPay. Hai să vedem ce este nou, pentru că în trecut se mai putea la aceeași bancă să faci un transfer de bani în baza numărului de telefon, acum putem de la bancă la alta?

Bogdan Năstase: Sunt trei lucruri care definesc produsul RoPay.Noi spunem că este simplu, sigur și instant. Simplitatea vine tocmai din utilizarea unui unui număr de telefon și băncile încep să înroleze numerele telefon ale clienților, astfel încât să existe posibilitatea de transfer foarte facil către o altă persoană. În cadrul comunității bancare din România, sigur, marile bănci deja au. Da, e adevărat, sunt deja câteva bănci mari care au înrolat, urmează și altele. Practic este o adopție graduală. Rând pe rând se încarcă această bază de date care permite clientului persoană fizică să inițieze o plată oricând. Deci 24/7 poate să facă un transfer de bani către o altă persoană. Banii ajung imediat, banii ajung instant. Da, deci noi suntem practic administratori ai sistemului național de plăți de mică valoare. Facem asta de 20 și de ani sub umbrela Băncii Naționale, care este acționarul majoritar. (...) Deci clientul deține o aplicație a băncii unde are conturi. Sunt clienți care au cont la mai multe bănci și bazat pe funcționalitățile oferite în cadrul acestei aplicații, eu selectez numărul de telefon către care vreau de fapt să transmit, să să transfere o sumă de bani, nu mai e nevoie de și nu mai este nevoi exact era dificil. Înainte trebuia să am codul IBAN are 24 de caractere, trebuiau să fac tot felul de lucruri. Acum este foarte facil pentru transferuri între două persoane.

Ștefana Todică: Ce facem dacă avem mai multe carduri, mai multe conturi, dar doar unul este cel principal, cum ne asigurăm că banii ajung în contul pe care eu îl vreau?

Bogdan Năstase: În primul rând, atunci când doresc, clienții au posibilitatea oricând să se dezactiveze de la banca unde au fost înrolați cu RoPay Alias și să devină clienți ai altei bănci unde au contul principal și să să activeze serviciul de acolo. Da, deci deci ideal ar fi dacă am mai multe conturi să mă asigur că am activat acest RoPay. Aliați care înseamnă transferul prin numărul de telefon la contul la care eu vreau să. Pentru că este înrolare a băncilor treptată, atunci este posibil ca prima bancă sau a doua bancă să-mi fi înrolat deja contul pe care eu l-am deschis și-l dețin la acea bancă, dar dacă eu desfășor operațiunile printr-o altă bancă, atunci îmi dezactivez această opțiune de rupe din banca ce m-a rulat prima oară și îmi activez opțiunea în cealaltă bancă unde doresc. Și pentru că am tot vorbit de cerut bani, se poate și cu ajutorul unui QR code.

Ștefana Todică: Cum funcționează?

Bogdan Năstase: Tot în aplicație sunt două lucruri, deci pot să fac plată de proximitate, deci suntem în apropiere. Îmi arăți un cod QR din aplicația ta bancară, întotdeauna din aplicația bancară, ca să evităm să evităm fraudele, deci nu din camera tele, niciodată din camera telefonului. Și eu vin din aplicația mea bancară, citesc codul QR, toate datele sunt afișate și doar dau click și banii sunt transferați instant către tine. (...) Se va putea și la piață. Ține de bănci, pentru că distribuția acestui produs noi oferim băncilor, comunității bancar, iar băncile mai departe transmit funcționalitățile către către diversele segmente de clienți pe care îi deservesc în 2-3 săptămâni. O să auziți primul mare retailer din România care pe POS-uri pe fiecare ca la fiecare casă de marcat, pe lângă posibilitatea pe care o are acum de a încasa bani prin card, va îți va oferi posibilitatea și de a încasa prin RoPay.

