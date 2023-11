Se lansează Sistemul Garanţie-Returnare în România. Băuturile se vor scumpi, dar ne vom putea recupera banii dacă reciclăm

Din această săptămână intră în vigoare sistemul garanție-returnare. Asta înseamnă că vom plăti 50 de bani în plus la magazin atunci când cumpărăm o băutură și vom recupera banii abia când ducem înapoi sticla, PET-ul sau doza.

Cum funcționează sistemul aflăm de la Ștefana Todică și invitata ei la rubrica iBani, respectiv Teodora Ghenciu, fondatoarea platformei de sustenabilitate eEco.ro și realizatoarea emisiunii PRO VERDE.

Ștefana Todică: Așadar, intră în vigoare sistemul acesta de garanție-returnare începând de joi, 30 noiembrie, și este valabil pentru sticle pe tur, doze, ș.a.m.d. Ce să înțelegem că vom plăti mai mult, dacă pot să zic așa. Se scumpesc băuturile începând de joi?

Teodora Ghenciu: ”Da, clar. Răspunsul direct și scurt este da, se scumpesc cu 0,50 RON toate băuturile, indiferent că vorbim despre ape, sucuri, băuturi răcoritoare, bere, vin. Orice este ambalat în PET-uri de plastic, în cutii de aluminiu sau în sticle de sticlă.”

Ștefana Todică: Dar nu sunt chiar toate, nu? Pentru că vorbim și de stocuri existente și ar trebui să ne uităm la un logo, ca să zic așa.

Teodora Ghenciu: ”Da, ăsta este simbolul pe care va trebui să-l urmărim dacă vrem să ducem înapoi aceste ambalaje și să recuperăm această garanție de 0,50 RON. Nu avem acest logo, înseamnă că nu vom primi acești bani. Asta pentru că multă lume s-a gândit: a, ce bine, acum pot să începi să strâng. De când au auzit că o să intre în vigoare sistemul ăsta, s-au gândit poate că o să facă niște bani. Nu, n-o să ne putem duce cu toate sticlele pe care le-am strâns în ultimul an, să zicem, ci doar cu acestea care cel mai probabil vor fi găsite în magazine abia după 30 noiembrie. Eu, una, cel puțin până n-am văzut până acum, deja. Poate că sunt, dar puține.”

Cum ne recuperăm banii dacă reciclăm

Ștefana Todică: Cu alte cuvinte, vom plăti 0,50 RON în plus pentru fiecare sticlă PET sau doză care are acest simbol pe ea și ulterior ne putem recupera banii. Cum?

Teodora Ghenciu: ”Păi putem să-i recuperăm în mod direct de la orice comerciant, orice fel de magazin, indiferent că este mic, sala este mare și indiferent că am cumpărat sau nu băuturile alea de la el. Deci el are această obligație să ne dea banii. Este posibil ca la hipermarket-urile mari, acolo unde sunt aparate automate, să primim un bon, un voucher și atunci să avem posibilitatea fie să cerem noi numerar cash, fie să ne ducem și să facem cumpărături și să ne scădem din valoarea cumpărăturilor acea sumă de bani. Dar cam astea-s variantele. Deci, ori ne ducem, cerem efectiv banii - atâtea sticle am, ori 0,50 RON atâția bani îmi dai - ori luăm acest bon și facem ulterior cumpărături. Cam astea-s variantele”.

Trebuie să spălăm sticlele?

Ștefana Todică: Trebuie să pregătesc cumva sticlele, pentru că unii dintre noi avem tendința să le turtim, de exemplu. Trebuie sau să le spălăm? Există niște condiții pentru a primi banii înapoi?

Teodora Ghenciu: ”Nu trebuie să le spălăm, dar trebuie să le golim. Asta este în mod cert, pur și simplu să nu mai aibă lichid în ele PET-urile, cutiile de aluminiu sau sticlele, din simplul motiv că, dacă, de exemplu, le vom duce într-un aparat din acel automat, ele sunt făcute, sistemele astea, într-un mod foarte sensibil, foarte fin, încât ele știu exact ce gramaj trebuie să aibă fiecare recipient și atunci, dacă are, nu știu, 5 grame în plus, s-ar putea să nu-l accepte, pentru că el e făcut să ia ambalajul gol. Deci ăsta este un prim motiv pentru care trebuie să ducem ambalajele goale. Nu trebuie să le turtim, deși până acum așa am fost învățați. Până acum, când reciclam acasă, era bine să turtim sticlele, PET-urile, din simplul motiv că ocupam mai puțin loc în coș. Acum nu trebuie să le mai turtim. Sarcina asta se transferă la comerciant. Ba chiar nu trebuie să le turtim ca aparatul respectiv să poată să recunoască codul de bare, deci să fie eticheta cât mai intactă.”

Ștefana Todică: Să zicem că 0,50 RON poate nu înseamnă mult pentru mulți oameni, deși dacă facem o paranteză, știm deja că sumele mici contează și se adună. Dar de ce să facem lucrul acesta? Este foarte important și pentru mediu, nu-i așa?

Teodora Ghenciu: ”Da, sistemul ăsta a fost inventat, nu în România, în Europa. Noi suntem a 10-a țară în care se pune în practică, evident, nu ca să se îmbogățească oamenii, că dacă voiam să-i îmbogățim, pur și simplu nu mai taxam în plus fiecare băutură, ci principalul scop al acestui sistem este să reușim să reciclăm mai mult. Și foarte des, în toate studiile, în toate sondajele, dacă îi întreb pe români ce-i deranjează cel mai mult în țara asta, problema deșeurilor, problema gunoiului, problema reciclării apare de multe ori în top trei, cel puțin, dacă nu pe primul loc.

Și atunci eu zic că prin sistemul ăsta e o ocazie, o oportunitate să contribuim fiecare dintre noi, iată, la rezolvarea acestei probleme care, cel puțin în teorie și cel puțin în scris, ne deranjează. Deci, iată că acum putem să facem ceva concret și să ne implicăm în a crește rata de reciclare în România și în a nu mai vedea, până la urmă, sticle, pet-uri și cutii pe albiile râurilor și păduri.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 27-11-2023 12:04