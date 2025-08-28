Românii au bătut recordul la credite noi pentru locuințe, în primele 6 luni. Cele două momente cheie care au generat avântul

28-08-2025 | 19:36
Băncile au acordat un număr record de credite noi pentru locuințe în prima jumătate a anului.

Ștefana Todică

Mulți s-au grăbit să încheie un contract pentru că au vrut să prindă cota veche de TVA și să nu plătească mii de euro în plus, dar alții au fost convinși de ofertele băncilor.

Pentru că un astfel de credit se acordă în general pe 20 sau 30 de ani, majoritatea au preferat să îl ia pentru o locuință nouă.

Românii s-au împrumutat pentru locuințe de peste 5 miliarde și jumătate de euro în primele 6 luni, potrivit datelor Băncii Naționale, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din această sumă, 3,2 miliarde sunt doar pentru creditele noi, fără refinanțări, și este un record al ultimilor 5 ani, arată o analiză a unei companii de creditare.

Aproximativ 50.000 de români s-au împrumutat pentru o casă, iar valoarea medie a unui credit nou a crescut.

Alexandru Rădulescu, reprezentantul companiei care a realizat studiul: ”Totodată, sunt avansuri mult mai mari plătite față de anii precedenți, adică un avans mediu de 25%, ceea ce înseamnă că există o capacitate destul de mare în economisire”.

Brokerii de credite spun că au fost două valuri de creștere în această perioadă. Primul, în primăvară, după alegerile prezidențiale. Mulți amânaseră achiziția unei locuințe noi, din cauza incertidinii din economie din acea perioadă.

Cei mai mulți au preferat o locuință nouă

Apoi, au fost anunțate modificările fiscale și majorarea TVA pentru locuințe, începând din luna august. Pentru că diferența ajungea și la 14.000 de euro, interesul pentru credite a fost și mai mare în iulie.

Dragoș Nichifor, broker credite: ”Dacă vorbim de ultima modificare, cea fiscală, cu TVA, i-a făcut pe alții să se grăbească. Și atunci am avut de exemplu în luna iulie un val foarte mare de solicitări venit tocmai pe dorința de a mai prinde ceva ce se știa că nu va mai fi într-un viitor apropiat”.

Dintre cei care s-au împrumutat, cei mai mulți au preferat o locuință nouă, arată aceeași analiză. 37% au cumpărat o casă sau un apartament construit după 2020, o treime între 2010 și 2020 și doar 20% au luat bani din bancă pentru o locuință construită înainte de 1990.

Specialiștii spun că și dobânzile în scădere i-au convins pe mulți să facă un împrumut la bancă. Totuși, dobânzile rămân fixe în general doar pentru primii 3 sau 5 ani. Dacă vreți să faceți un credit, țineți cont că în timp dobânzile și ratele pot crește, astfel că este indicat ca rata să nu depășească o treime din totalul veniturilor.

Ultimele zile cu TVA redus la imobiliare. Sfaturi pentru cei care vor o locuință nouă

Dată publicare: 28-08-2025 19:27

