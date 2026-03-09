După acest salt, vedem că a mai coborât, s-a stabilizat pentru moment la aproximativ 106 dolari pe baril. De ce am ajuns în această situație? Pentru că, așa cum am văzut, producția din mai multe rafinării a fost oprită și nu au apărut soluții pentru a debloca traficul din Strâmtoarea Urmuz.

Am ajuns, așadar, la cea mai mare creștere de moment în această dimineață (luni, 9 martie 2026), până la 116 dolari pe baril într-o perioadă atât de scurtă din istoria acestor contracte pentru petrol.

Ștefana Todică: Am văzut și noi efectele deja la noi în benzinării, creșteri de prețuri. De ce? Pentru că operatorii calculează prețurile la pompă în funcție de prețurile produselor petroliere de pe piețele internaționale, care au crescut de asemenea și din acest motiv am văzut și noi scumpiri atât de repede, scumpiri care este posibil să se vadă și în inflație. Ne putem aștepta și la acest lucru.

Iulian Lolea, economist-șef Concordia: O creștere de 10 dolari s-ar transpune în prețul benzinei din România undeva cu o creștere de 0,4-0,5 lei pe litru. Și aici există o simulare în care dacă am avea o creștere de 0,7-1 leu pe litru, ea ulterior se transpune în inflație. Și aici trebuie să ținem cont de două lucruri. Prima oară vedem creșteri de prețuri la carburant, dar ulterior efecte de rundă a doua, care se vor vedea în prețurile tuturor produselor și serviciilor”.

Efectul s-a văzut deja în benzinărie, aici avem un preț mediu al benzinei care a urcat la 8,24 lei și motorina la 8,64 lei.

Vedem că cele mai mari prețuri din ultimii ani și sunt marcate aici și creșterile de accize, de exemplu aici, la începutul anului, dar și scăderi de prețuri, pentru că au fost și scăderi de prețuri când petrolul s-a ieftinit pe piețele internaționale, de exemplu, acum un an, ceea ce sperăm să vedem din nou, dacă acest conflict se va stinge curând.

Iulian Lolea, economist-șef Concordia: Scenariul optimist ar fi cel în care războiul și toată situația urmează să se rezolve în 2-3 săptămâni, până într-o lună și atunci impactul va fi minimal. Revenim la ce se întâmpla în trecut. O să continue să rămână o primă de risc, pentru că situația nu se rezolvă peste noapte.

Ștefana Todică: Ce înseamnă asta?

Iulian Lolea: Că traderii încă vor avea temeri. Încă pot să existe temeri legate de ofertă, legate de cerere, dar automat o să vedem în câteva săptămâni și în prețul benzinei, prețul motorinei, o scădere există. Cu o probabilitate scăzută din punctul meu de vedere și scenariul pesimist în care totul escaladează, prețul petrolului se duce poate la 100-110 și atunci e posibil să mai vedem și în inflație 0,50-0,75 puncte procentuale și în prețul benzinei. O situație extremă, pentru că pentru toate economiile mari ale lumii prețul petrolului este foarte important și cu siguranță vor face cu toții un efort mare să rezolve cât mai repede sau să găsească rute alternative pentru transport.

Ce putem să facem acum odată cu această situație internațională este măcar să comparăm prețurile, să căutăm prețul cel mai mic și putem folosi aplicații. De exemplu, această aplicație, care se numește Monitorul Prețurilor, o aplicație dezvoltată de Consiliul Concurenței, care ne arată în timp real care sunt prețurile la benzinării și o să vedem că sunt diferențe destul de mari. Pe de altă parte, să nu uităm că oficialii din energie au anunțat că lucrează la soluții pentru ca prețul benzinei și cel al motorinei să nu urce peste 10 lei pe litru și este luată în calcul inclusiv scăderea accizelor, adică o mare parte din prețul final de la pompă.