Spun că apreciază atmosfera de la noi, dar și ospitalitatea românilor.

Terasele și localurile din centrul istoric au fost animate, iar muzica s-a auzit până târziu. Oaspeții străini au profitat din plin de atmosfera veselă.

Acești turiști din Cehia au venit pentru petrecerea burlacilor: ”Este o petrecere surpriză, eu nu am știut nimic! Este frumos, minunat! Trebuie să dansăm mult, să bem mult, noaptea nu s-a terminat!”

Și alți străini au ales Bucurestiul în acest weekend. Grupuri din Germnia, Italia ori Statele Unite au luat la pas străzile din centrul istoric.

Turist: ”Sunt din Berlin, Germania. Oamenii sunt foarte drăguți, foarte liniștiți, își văd de treaba lor. Este ultima noapte aici, deci vom bea, apoi vom merge să dormim.”

Turist italian: ”Sunt aici pentru petrecerea burlacilor. Este a doua oară pentru mine în București, îmi place orașul, îmi place atmosfera. ”

Turiști din Germania: ”Suntem copleșiți de tot ce se întâmplă în seara asta. Este o nebunie să te plimbi pe străduțele de aici. În Germania, nu avem așa ceva. Ne place mult aici!”

Turist italian: ”Suntem din Italia! E foarte bine, e o atmosferă faină. E prima dată când vin, e foarte bine.”

Turist american: ”Sunt din New York. Sunt cu prietenul meu, Matt. Și el este din America. Toată lumea este de treabă aici și mă bucur de timpul petrecut.”