Cei doi au făcut parte dintr-un grup mai mare, care a pornit pe un traseu nemarcat, accesibil celor bine pregătiți fizic și experimentați. Nu era și cazul lor, spun salvamontiștii.

Au rămas în urmă, apoi au pierdut poteca pe care ar fi trebuit să o urmeze.

Nu au mai știut nici cum să se întoarcă, așa că au sunat la 112, pentru indicații. Nu le-au putut urma, pentru că, speriată de terenul dificil, femeia a făcut atac de panică.

Se însera deja, iar salvamontiștii au cerut în sprijin un elicopter, pentru a interveni la timp. Cei doi au fost coborâți în siguranță la baza muntelui.