La emisiunea iBani, Florina Jernea, profesor la Școala de Bani, a explicat cum ne putem organiza bugetul pentru a începe să punem bani deoparte, iar Cătălin Ioniță, jucător și antrenor în Naționala de Educație Financiară, a vorbit despre ce poate face fiecare dintre noi pentru ca România să își îmbunătățească rezultatele la educație financiară.

Potrivit celui mai recent Eurobarometru, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința cunoștințelor de educație financiară. Totuși, sunt câteva capitole la care românii sunt peste restul europenilor.

Cătălin Ioniță: “ În zona de utilizare a serviciilor și de comportamente. Vorbim de comportamente digitale în principal. Ne place să folosim internet banking-ul, instrumentele digitale. Ne descurcăm cu asta. Și mai vedem o creștere în încrederea în consultanții și experții financiari. Ceea ce este bine, pentru că, pe de altă parte, ce am observat în ultimii 3-4 ani, este că lumea caută din ce în ce mai mult informații cu ajutorul inteligenței artificiale. E un punct bun de plecare, dar în același timp trebuie să ajungem să discutăm cu un consultant financiar, pentru că e singurul care îți va percepe ansamblul vieții tale.”

În privința cunoștințelor de educație financiară, este important și modelul în care le aplicăm în viața de zi cu zi

Florina Jernea: “Din discuțiile cu oamenii, referitor la educație financiară, pot spune că cea mai frecventă și importantă dilemă pe care am întâlnit-o nu este aceea de cum fac să câștig mai mulți bani, ci ce fac cu banii pe care îi am acum. Îi cheltuiesc, îi economisesc, îi investesc? Am primit această întrebare pentru că sunt oameni care câștigă mult, doar că pot fi nesiguri pentru că au rate mari, nu au un fond de rezervă. Își fac griji poate pentru vremea când vor fi bătrâni și au nevoie, poate, de același confort financiar, pe care îl au la momentul acesta.

Dacă ar fi să sumarizez într-o singură propoziție care este cea mai mare dilemă financiară în momentul acesta, aș spune că este găsirea echilibrului dintre siguranța financiară de acum și, poate, construirea prosperității financiare de mâine.”

Acest lucru este posibil, cu ajutorul unor reguli de organizare a bugetului și consecvență, a mai spus Florina Jernea.

Iată o regulă simplă de organizare a bugetului personal:

“O formulă, practic, la fel ca la matematică. Avem procentele de 50%, 30% și 20%.

50% vine cu partea de nevoi curente de zi cu zi. (…) Vine partea de 30% pentru dorințe. Viața este făcută să fim fericiți și dorințele ne fac fericiți. Și aici alocăm 30% din venitul nostru. Și partea de 20% vine pentru economisire, pentru a pune deoparte bani și pentru siguranță.”

Cum putem începe să economisim, dacă nu avem deja acest obicei

“Am o zicală care îmi place foarte mult: plătește-te pe tine primul.

Important este să începi cu 5%, cu 10%, și ușor-ușor o să vezi că economisirile tale pot fi ca un bulgăre de zăpadă care se rostogolește și ajungi la acel procent de 20%. Este foarte important prima oară să ne uităm la un fond de urgență. Cu toții avem nevoie de un fond de urgență. “

Cum am putea să direcționăm cât mai bine banii economisiți vedeți în acest episod iBani.

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Articol sustinut de BCR.