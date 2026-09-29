Ce putem face pentru ca la următorul sondaj să nu ne mai clasăm pe ultimul loc au explicat Florina Jernea, profesor Școala de Bani și Cătălin Ioniță, jucător-antrenor Naționala de Edu Fin, la emisiunea iBani.

„Se fac eforturi în educația financiară, dar ne lipsește un efort conjugat, scalat. (…) Cred că ne lipsește un obiectiv clar de țară: să fim conștienți de unde suntem, da, suntem pe ultimul loc, și un obiectiv clar, unde vrem să ajungem. La cunoștinte am avansat, dar pe lângă avansul celorlalte țări, e vorba și modul în care le corelăm, adică știm să le punem în aplicare”, a explicat Cătălin Ioniță.

De aici a pornit ideea unei „Naționale”, la care poate participa oricine. Pe pagina inițiativei, oamenii pot completa un chestionar și pot consulta explicațiile răspunsurilor.

Cătălin Ioniță: „Cum suntem mândri în momentul în care România e acolo sus, la fotbal, la tenis, la canotaj, și toată lumea se pricepe deodată la acest sport, propun să ne pricepem și la educație financiară. Iar pentru treaba asta, da, trebuie o mișcare națională în care avem nevoie de toți românii, ca să vedem exact unde putem ajunge. Suntem conștienți că suntem pe ultimul loc, am putea măcar să schimbăm, să mergem pe următorul, nu neapărat pe primul, dar măcar pe următorul loc.

Comisia Europeană face următorul sondaj în curând

Cătălin Ioniță: “Comisia Europeană sondează la fiecare 3 ani nivelul de cunoștințe și comportamente financiare, iar următoarea publicare a Eurobarometrului este în 2027. Sondarea se face acum, din iulie până în decembrie 2026.”

Mai multe informații despre Nationala de Edu Fin puteți afla de AICI.

Articol sustinut de BCR.