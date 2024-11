De ce românii plătesc unele dintre cele mai mai dobânzi la credite din UE. În Bulgaria sunt mai puțin de jumătate

Care sunt motivele, a explicat Valentin Anghel, reprezentantul firmei de brokeraj, la emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică.

Studiul a luat în calcul atât dobânzile medii, cât și cele mai bune oferte din România și din alte țări ale Uniunii Europene. În timp ce la noi vorbim de o dobândă medie aproximativ 6% la creditele ipotecare, în alte țări acestea sunt în jur de 3%.

Valentin Anghel: “Sunt mult mai ridicate dobânzile în România. Aici sigur implică mai multe aspecte, motiv pentru care suntem situați atât de sus în comparație cu media din Uniunea Europeană. Vorbim de faptul că este un risc de țară mai mare, avem o inflație destul de ridicată și vorbim și de dobânda de politică monetară. Există totuși o impredictibilitate din punct de vedere al businessului, al salariilor persoanelor, și atunci băncile ridică dobânzile și, în general, investitorii o percep ca un risc de țară.”

La un credit de 500.000 lei, pe 240 de luni, de exemplu, în România rata lunară este cu peste 600 de lei mai mari decât în Bulgaria.

“Bulgaria are dobânzile dintre cele mai mici. Sunt situate chiar și sub valoarea de 3% dacă vorbim de creditele ipotecare. Și atunci e evident că diferențele sunt destul de mari. Cred că putem să vorbim despre faptul că bulgarii au o inflație sub 2%, pe când la noi în România, inflația este peste 4%. Acesta este un aspect. Un alt aspect poate că ține și de zona euro, cum este legată moneda noastră și la ce se raportează”, a mai spus Valentin Anghel.

Pe de altă parte, în Ungaria dobânzile sunt mai mari.

“Cred că în Ungaria este o inflație destul de ridicată în acest moment, și atunci se explică cumva de ce sunt peste noi, ca dobânzi aplicate persoanelor care vor să se împrumute.”

Diferențe sunt și în România, de la o bancă la alta. Iată la ce aspecte trebuie să fim atenți atunci când alegem un credit:

“În primul rând, trebuie să ne uităm la faptul că băncile oferă dobânzi pe o anumită perioadă fixe, versus dobânzile variabile, care sunt mult mai ridicate decât cele fixe.

Diferența în celelalte țări este destul de mică. În schimb, probabil că băncile din România, ca să poată totuși să atragă clienții în continuare și să stimuleze aceste împrumuturi, au făcut dobânzile fixe mult mai mici decât dobânda variabilă, și mai mici chiar și decât indicele IRCC. În al doilea rând, e importantă marja fixă de dobândă pe care o aplică banca după perioada de dobândă fixă”, a mai spus Valentin Anghel.

