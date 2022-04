Facturile vor fi la un nivel similar cu cel de până acum sau ușor mai mari, însă pe piața de energie sunt prețuri din ce în ce mai mari, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Cum vor evolua și ce putem face pentru a ne proteja de scumpiri și a ne reduce consumul după ce expiră această nouă schemă de sprijin a explicat Daniela Dărăban, director executive al Federației ACUE, la emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică.

Ștefana Todică: Ce înseamnă de fapt aceste prețuri plafonate?



Daniela Dărăban: ”Oamenii trebuie să înțeleagă că aceste scheme sunt temporare, pentru un an de zile, așa cum am avut o schemă pentru o perioadă de 5 luni de zile, autoritățile au decis o nouă schemă pentru un an de zile. Ele sunt ca rezultatat al unui context extraordinar, vedem o creștere extraordinară a prețurilor pe piața angro. Ce înseamnă? Este piața de pe care furnizorul cumpără energia pe care o aduce în casele noastre. Pe piața angro la finalul anului trecut, mai exact în a doua parte a anului 2021, am văzut o creștere abruptă foarte mare în primul rând a prețului gazelor. Și dacă ar fi să comparăm, și citez din datele publicate de ACER, avem o creștere de 400%. Este imens, într-o perioadă atât de scurtă de timp. Ca rezultat, a crescut și prețul la energie electrică. Și aici vedem creșteri de 200-300%. Creșterea de pe piața angro este abruptă”.

Ștefana Todică: Și acesta este motivul pentru care a intervenit statul, pentru că mulți probabil nu și-ar putea plăti facturile la prețurile actuale.

Daniela Dărăban: ”Absolut, și nu este doar consumatorul casnic, ci și cel industrial, pentru că pe lanț vom vedea, vedem de fapt, creșterile la energie au un impact în întreaga economie și în prețul final al produselor, ca să nu mai vorbim și de inflație. Am văzut, cam toate statele membre au luat măsuri. Este adevărat că paleta de măsuri a diferit de la stat la stat”.

Ștefana Todică: De ce credeți că a fost impus pragul de 300 kWh pentru energie electrică?

Daniela Dărăban: ”Politicile de protecție socială trebuie să fie targetate, adică îndreptate către cei care au nevoie. Nu aș putea să spun de ce s-a ales strict 300 kWh, dar cred că este un consum destul de generos pentru o politică socială adică trebuie să avem în vedere faptul că acest pachet este un pachet de protecție și totuși aceste valori, din calculele noastre, cred că se acoperă undeva la 60-70% din consumatori. Numărul de beneficiari este mare”.

Ștefana Todică: Mulți primesc acum oferte, la prețuri foarte mari, însă. Ce înseamnă acest lucru?

Daniela Dărăban: ”Clientul va plăti prețul plafonat conform legislației care a intrat astăzi în vigoare. Ofertele reflectă, în schimb, prețul real. Furnizorul achiziționează energia de pe piața angro. Prețul a crescut foarte mult, este un preț de achiziție care a crescut de 300-400%.

În termen foarte scurt, oamenii trebuie să fie conștienți că trebuie un pic să se uite ce consumă, cât consumă, dar e loc să își reducă consumul, pentru că nu știm cum vor evolua prețurile în viitor. (...)

Deși se intervine cu aceste măsuri de protecție, totuși el, în calitate de consumator final, trebuie să încerce să vadă dacă prin comportamentul lui poate să ajungă la un consum care într-un moment în care statul își retrage intervenția este suportabil. Sunt categorii, în schimb, acești consumatori vulnerabili care orice ar face nu pot să își reducă consumul încât veniturile să le acopere o cheltuială suportabilă, pentru aceștia va trebui statul să intervină de fiecare dată când este nevoie, dar în acest moment statul român intervine pentru mai mult de jumătate din consumatori. Nu este realist să ne așteptăm că se va putea face așa ceva pe o perioadă mai lungă de timp, deci trebuie cumva să înțelegem că este un moment, avem un an de zile să vedem la nivelul comportamentului nostru să îndreptăm niște lucruri”.

Pentru următorul an, furnizorii sunt responsabili de implementarea măsurilor și prefinanțează în continuare schema de sprijin, urmând sa recupereze banii de la stat, adică diferența dintre prețul plafonat și prețul actual. Furnizorii atrag însă atenția că până acum, însă, statul a plătit mai puțin de 30% pentru schema de sprijin din ultimele 5 luni.