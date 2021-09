Cele mai dese greșeli în cheltuirea banilor. Cum să faci alegeri financiare inteligente

7 din 10 români spun că obișnuiesc să cumpere lucruri doar pentru că sunt ieftine, deși nu au nevoie de ele. Este una dintre cele mai comune greșeli când vine vorba de finanțele personale.

Mulți sunt și cei care nici măcar nu își monitorizează cheltuielile lunare, peste 60%, potrivit unui studiu BCR. În aceste condiții, trei sferturi dintre români nu sunt mulțumiți de situația lor financiară.

Ionuț Stanimir, director de marketing și comunicare BCR și profesor la ”Școala de Bani”, a fost invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro, si a explicat cum putem ajunge la inteligență financiară.

Ștefana Todică: Cum se raporteaza românii la bani, acum după pandemie?

Ionuț Stanimir: ”Studiile despre educaţia financiară a românilor rulează de mult timp, ştim că, din păcate, suntem pe locurile codaşe ale clasamentului, dar am şi o veste bună. Educaţia financiară este un concept, sănătatea financiară este un alt concept de care românii încet încet încep să îşi dea seama. Sunt chestii care se întâmplă în fiecare zi. Românii îşi doresc să nu fie pe zero, işi dau seama că trebuie deja să investească pentru viitor, că trebuie să aibă mereu o rezervă pentru zile negre. As spune în felul următor: conştientizează românii din ce în ce mai mult importanţa sănătăţii financiare, faptul că trebuie să găsească informaţii utile, care să îi ajute la un moment dat chiar să atingă inteligenţă financiară. Ce nu avem este o stare de bine referitoare la bani. Adică românii se simt tensionaţi în legatură cu banii şi cu situaţia financiară, este şi o situaţie exacerbată de criza sanitară, când unii oameni au stat acasă, au trebuit să nu mearga la serviciu, şi atunci lumea şi-a pus această problemă: oare sunt sănătos fizic şi financiar? Oare am un fond pentru zile negre? Şi de aici încep o mulţime de alte întrebări pe care românii încep să şi le pună, iar ăsta este un semn foarte bun”.

Pro TV

Ștefana Todică: Studiul arată, printre altele, că nu ştim încă de unde să ne informăm. Cei mai mulţi cer sfaturi de la familie şi de la prieteni atunci când trebuie să ia o decizie financiară. De ce?

Ionuț Stanimir: ”Este perfect explicabil şi o să spun şi de ce. Multă vreme resursele financiare, salariile, au fost mici în România, ceea ce înseamnă că oamenii nu prea aveau bani, a existat o ruşine să vorbeşti despre bani. Şi atunci, când exista o problemă despre bani, lucrurile se vorbeau în familie, nu se vorbeau nici la bancă, nici cu un contabil, toată lumea trebuia să pară ok, nu trebuia să pară că are probleme cu banii. Ei, acest lucru, cum spuneam, încet încet se schimbă, sunt o mulţime de instituţii şi publice şi private, care fac educaţie financiară. (...) Tot din studiul nostru reiese că românii caută informaţii, atenţie, 62% aproape în fiecare lună. Ăsta este un procent foarte bun”.

Pro TV

Ștefana Todică: Dacă ar fi să dai un sfat, să fie o regulă după care să îşi ghideze viaţa fiecare om din punct de vedere financiar, care ar fi aceea?

Ionuț Stanimir: ”Acum, trebuie să spun în felul următor: eu am o viaţă, celălalt are o viaţă, multe sfaturi nu se potrivesc la fiecare dintre noi. Pot să spun, din nou, ce spun românii. Cei mai mulţi au nişte sfaturi simple, foarte uşor de aplicat şi de asemenea nişte greseli pe care ştiu sigur că vor să le evite.

Cel mai simplu sfat: economiseşte: pune bani deoparte. Toată lumea asta îşi doreşte. Al doilea sfat foarte important, şi este iarăşi o conştientizare, nu te intinde mai mult decât ţi-e plapuma. Nu cheltui când nu este necesar, nu cheltui din impuls, nu cheltui pentru că sunt reduceri, şi, mai ales, uită-te dacă nu cumva îţi supraestimezi la un moment dat veniturile. Având un stil de viaţă care este mai mult decât te poţi întinde, este clar că la un moment dat vei ajunge sub 0.”

Pro TV

Ștefana Todică: Din păcate, sunt mulţi români care spun că nu le ajung banii să economisească. Ce alte sfaturi ne poţi da, de la Şcoala de bani?

Ionuț Stanimir: ”Este adevărat, venim dintr-o situaţie când salariile din România erau mici. Încă sunt mici, dacă comparăm cu Ungaria, încă sunt mici dacă comparăm cu Slovacia, dar sfaturile sunt următoarele: puneţi un fond de rezervă deoparte, de două sau trei salarii, planifică-ţi cheltuielile şi întotdeauna când faci cumpărături du-te cu lista de cumpărături foarte bine stabilite. Nu în ultimul rând, creditele. Creditele la români sunt o sursă de tensiune şi sfatul pe care şi noi îl dăm la şcoala de bani, atenţie întotdeauna, uită-te la condiţiile creditului”.

Articol susținut de către BCR.