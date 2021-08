Salt cu parașuta sau tichete de masă? Beneficiile extrasalariale sunt tot mai variate

Salturi cu parașuta, curs de condus defensiv sau consiliere psihologică. Sunt doar câteva dintre beneficiile extrasalariale pe care angajatorii din România au început să le ofere angajaților.

Atunci când vine vorba de răsplata la locul de muncă, de multe ori discuția nu se reduce doar la salariu. Iar beneficiile extrasalariale înseamna nu doar bani, ci și un plus de fericire pentru angajați. Unele dintre ele, cum ar fi cursurile de perfecționare, pot duce chiar la creșterea veniturilor și a productivității.

Invitatul Ștefanei Todica la emisiunea iBani a fost Andrei Dumitrel, co-fondator MyBenefits, o platforma prin care angajații pot alege beneficii extrasalariale în limita unei sume impuse de angajatori.

Ștefana Todică: Atunci când vorbim de oferte similare din punct de vedere financiar, se uită oamenii la ce primesc pe lângă?

Andrei Dumitrel: Noi considerăm ca oamenii se uita foarte atent în ultima perioadă la ce se oferă pe lângă. Aceste beneficii chiar fac diferenta între angajatori. O parte din aceste beneficii definesc cultura unei companii.

Ștefana: Și sunt mulți cei care oferă astfel de beneficii, 66% dintre angajatori, arata un studiu ejobs. Cei mai multi în valoare de 200-400 de lei și numai 4% peste 1.000 de lei.

Andrei Dumitrel: În principiu, mare parte din companii s-au dus catre zona de tichete de masa, de aceea și intervalul acela de 200-400 de lei, pentru ca se cam încadrează acolo. Companiile care vor să atragă angajati de calitate mai bune sau țin foarte mult la cultura lor și la stilul de viață și calitatea vietii angajatilor încep să dea beneficii cu o valoare mai mare. Probabil cei 4,3% sunt mulți în zona de IT.

Poate nu toți vor tichete de masa sau nu toți au nevoie de o asigurare medicală sau de acea asigurare medicală. Nevoile fiecăruia sunt complet diferite. Iar noi asta facem. Le oferim o serie de categorii care sunt personalizare impreună cu angajatorul, pe profilul angajaților din compania respectivă.

Ștefana: Și dacă ajungem în aceasta situație fericită de a putea alege, cum alegem inteligent?

Andrei Dumitrel: Aici încercăm să educăm atât angajatorul, cât și angajații să nu vadă zona de beneficii doar ca tichete de masă sau vouchere de turism care sunt într-o forma sau alta cash. Din păcate, din ponderea totală a beneficiilor, partea de sănătate e undeva la 5%, iar partea de dezvoltare personala și cursuri e undeva la 1%. Noi considerăm că ar trebui să fie mai mult și noi încercăm, cu ajutorul statului, să obținem niște scutiri de taxe pentru acest tip de beneficiu. În momentul în care un programator, de exemplu, se certifică pe un alt limbaj de programare sau îl ajută să ajungă la un alt nivel, automat și veniturile lui vor crește.

Ștefana: Ce aleg oamenii?

Andrei Dumitrel: Tichetele cadou, pentru că au o scutire de taxe și asta le face atractive, dar depinde foarte mult de profilul angajatului, asigurări de sănătate, dar avem și zona de experiențe sau produse IT, gadgeturi. În zona de experiențe avem trasee montane, cursuri de condus defensiv sau ture de circuit cu o mașină de curse. Saltul cu parașuta e unul din beneficiile mai nonconformiste sau condusul unei mașini de curse pe circuit.

Recomandăm zona de asigurări medicale pe care din păcate mulți români o ignoră, sport și dezvoltare personală. Și, evident, și pensii private, pentru că e ok să te pregătești pentru retragere. Plus că în limita a 400 de euro pe an acestea sunt scutite de taxe.