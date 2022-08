Ce se întâmplă cu banii din fondul de pensii private pentru cei care se pensionează în această perioadă

7,8 milioane de români care contribuie lună de lună la Pilonul II au scăderi și de câteva mii de lei în conturi. Sunt însă speranțe de revenire.

În ultimele săptămâni, lucrurile au mers mai bine și s-a recuperat jumătate din pierdere. Cum arată datele acum și ce pot face cei care trebuie să iasă acum la pensie aflam la iBani.

Invitatul emisiunii este Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Sunt mulți români care au remarcat că au scăderi, că au mai puțini bani în conturile lor de Pilon II. Care este situația acum?

Radu Crăciun, președinte APAPR: Vestea bună este că de aproximativ patru săptămâni suntem într-un proces marcant de revenire. De ce marcant? Pentru că în ultimele patru săptămâni s-au recuperat jumătate din pierderile înregistrate pe parcurusul întregului an. Atâta vreme cât fondurile de pensii private investesc în piețe financiare, un element cu care trebuie să ne obișnuim se cheamă volatilitate. În momentul în care îți dorești un randament semnificativ mai mare decât un depozit bancar, și fondurile de pensii private au avut în medie peste 7% an de an timp de 14 ani, regula jocului jocului este să accepți aceste volatilități temporare ale piețelor financiare.

Ce trebuie să facă acum cei care ies la pensie în această perioadă?

Radu Crăciun, președinte APAPR: În primul rând să nu se panicheze. Odată ce ai îndeplinit condițiile de pensionare, nu te dă nimeni afară din fondul de pensii private, nu ești obligat să scoți banii din fondul de pensii private. Dacă dorești să mai aștepți, să-i mai păstrezi acolo, pentru a trece peste acest episod de volabilitate, poți foarte bine să o faci. În măsura în care îți permiți să scoți banii mai târziu, ar fi o idee foarte bună.

Dată publicare: 18-08-2022