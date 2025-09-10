VIDEO. Pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Piteşti se folosește o tehnologie în premieră în România: ”Aproximativ 200 de utilaje!”

Astfel, conform sursei citate, România va avea, ”pentru prima dată”, un tunel de autostradă realizat cu tehnologia Tunnel Boring Machine (T.B.M), pe lotul Cornetu–Tigveni al Secțiunii 3 Sibiu–Pitești.

Acest proiect este și primul lot de autostradă aflat în execuție pe raza de administrare a DRDP Craiova.

Facebook/DRDP Craiova

”Peste 900 de oameni și aproximativ 200 de utilaje și echipamente sunt mobilizate în prezent pe șantier. La portalul Pitești se realizează testele pentru ancorajele de probă, urmând să înceapă lucrările de excavație și montajul celor peste 170 ancoraje necesare. Totodată, se montează fabrica de segmente prefabricate pentru galeriile tunelului – un pas decisiv pentru demararea forării efective.”, au precizat reprezentanții DRDPC într-un mesaj publicat pe Facebook.

Facebook/DRDP Craiova

De asemenea, aceștia au mai precizat că ”în cele două organizări de șantier, de la Cepari și Racovița, se execută grinzile de beton necesare lucrărilor de artă de pe acest lot, în fiecare dintre organizări, antreprenorul, Webuild, a montat stații de betoane, peste 37% din această secțiune fiind structuri.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













