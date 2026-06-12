Energia electrică s-a scumpit cu 55,49% față de aceeași perioadă a anului trecut, chiriile cu 43,56%, iar cafeaua cu peste 21%, în timp ce serviciile au înregistrat cea mai mare rată anuală de creștere, de 13,53%.

Eliminarea schemelor de plafonare a prețurilor la energie continuă să alimenteze presiunile inflaționiste din economie.

Alimente

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 21,12%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14,12%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,58%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 10,59%. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă, 11,98%, la pâine, 8,18%, și la fructe proaspete, 7,04%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,88%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,98%, iar cel al vinului cu 6,57%. Alte majorări importante a tarifelor se constată și la peștele proaspăt (7,83%), la ulei (6,11%), la citrice (3,66%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,61%. Există și reduceri de preț în mai 2026 comparativ cu mai 2025 la unele produse alimentare cum ar fi cartofi (-11,32%), fasole boabe și alte leguminoase (-3,08%), făină (-4,38%), mălai (-5,27%) și zahăr (-1,32%). Untul și-a diminuat tariful cu doar 0,11%.

Mărfuri nealimentare

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din mai continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 55,49%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, și anume la benzină, cu 30,55%, și la motorină, cu 36,85%. Energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,62%, detergenții cu 10,19%, tutunul și țigările cu 7,42%. Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în mai cu 4,36%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit și ele cu 7,14%. În perioada mai 2026 - mai 2025, preţul gazelor a crescut cu 1,53%.

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Servicii

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în mai 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 15,35%, reparații auto cu 15,31%, serviciile de igienă și cosmetică cu 14,72%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,81%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,81%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,98%, iar cel rutier cu 13,18%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior, la perioadă, cu 9,92%, iar comparativ cu luna aprilie 2026, tariful transportului aerian s-a redus cu 7,08%. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în mai 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,65%.

Trebuie precizat faptul că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, pentru gazele naturale, începând cu 1 aprilie a încetat plafonarea preţului pentru consumatorii casnici, fiind înlocuită cu un nou mecanism de protejare, prevăzut în OUG 12/2026.

Comunicatul complet „Inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum: mai 2026” poate fi accesat pe site-ul INS şi mai cuprinde informaţii legate de Indicele armonizat al preţurilor, modificarea anuală a preţurilor de consum şi indicele preţurilor de consum la principalele mărfuri şi servicii.