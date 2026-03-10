Instituția de credit austriacă a oferit să plătească aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă a Garanti. Potrivit surselor citate de Bloomberg, pe baza datelor din bilanțul de anul trecut, acest lucru ar însemna un preț de aproximativ 550 de milioane de euro.

Deși negocierile sunt într-un stadiu avansat, acestea ar putea întâmpina întârzieri sau eșecuri, au declarat sursele sub protecția anonimatului, având în vedere că discută informații confidențiale. Reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze.

Băncile din Europa de Est încearcă să-și sporească cota de piață în regiunea fragmentată prin achiziții, urmărind poziții care le permit operațiuni la scară mai mare și mai profitabile. Achiziția Garanti ar ajuta Raiffeisen să devină a treia bancă din România ca mărime, pe baza activelor totale.

Banca Transilvania, liderul pieței românești

O serie de tranzacții în România a propulsat deja Banca Transilvania SA pe primul loc într-o piață care a generat aproximativ 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari) profit anul trecut, ajutată de unele dintre cele mai mari rate ale dobânzii din Europa.

Directorul executiv al Raiffeisen, Johann Strobl, a declarat în ianuarie că banca dispune de capital suplimentar pentru tranzacții și că este interesată de posibile tranzacții în România, fără a numi însă vreo țintă.

O tranzacție ar da un impuls băncii care a fost afectată de ani de eforturi nereușite de a-și vinde unitatea din Rusia și de pierderi de aproximativ 2 miliarde de euro legate de contestări legale împotriva contractelor de împrumut în valută străină la fosta sa sucursală din Polonia.