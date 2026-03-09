Corespondent PROTV: „Jaful a fost comis în octombrie 2024 și s-a produs la o bancă din cartierul Alexandru cel Bun din Iași. Bărbatul de 37 de ani a intrat înarmat în sediul bancar și, cu pistolul de jucărie vopsit în negru, a amenințat angajații să îi dea toți banii din bancomate. Era îmbrăcat în sacou și avea șapcă pe cap și ochelari de soare, purtând barbă și mustață false, făcute dintr-o perucă, spun anchetatorii. Suspectul a intrat în unitate la 15 minute după închidere, a amenințat angajații cu ceea ce pare a fi o armă și le-a cerut banii. A plecat însă cu mâna goală, pentru că bancomatele nu erau alimentate. Episodul a durat un sfert de oră și a fost surprins de camerele video din bancă. Decizia Curții de Apel Iași, prin care individul a primit pedeapsa de 3 ani cu închisoare cu executare, este definitivă. Inițial, judecătorii îl condamnaseră cu suspendare, considerând că este un jaf de amator. Dar procurorii au atacat decizia, spunând că omul a acționat cu premeditare și cu gravitate și a provocat frică și teroare în rândul angajaților din bancă.”