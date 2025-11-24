”Transparență totală”: companiile de stat pot fi acum verificate online după indicatori financiari, pierderi și management

24-11-2025 | 15:12
Hidroelectrica
Agerpres

Guvernul pune la dispoziția publicului, prin intermediul site-ului AMEPIP, o bază de date completă cu performanțele companiilor de stat.

Vlad Dobrea

Platforma include indicatori financiari, nivelul de îndatorare, rezultatele operaționale și informații despre structura de guvernanță corporativă, oferind transparență și un instrument pentru evaluarea eficienței sectorului companiilor de stat.

Platforma poate fi accesată AICI. 

Oana Gheorghiu: Procesul de selecţie de la AMEPIP este în faza finală

 

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că procesul de selecţie de la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) este în faza finală şi în curând acolo urmează să fie numită o conducere statutară. Ea a menţionat că 48 de companii care au conduceri interimare vor începe procesul de selecţie, astfel încât până la 31 martie să aibă conduceri definitive.

Oana Gheorghiu a fost întrebată, luni, într-o conferinţă de presă, ce se întâmplă la AMEPIP şi la companiile din Energie, acolo unde este un jalon pe 28 noiembrie.

”Din câte ştiu, procesul de selecţie este în faza finală. Urmează ca, cel târziu, în data de 27 să avem conducerea statutară numită. Nu ştiu să vă dau detalii despre contestaţie. La AMEPIP”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ea a declarat că 48 de companii, nu doar din domeniul Energiei, vor fi numite conduceri.

”La companiile din Energie este unul dintre jaloanele pentru 31 martie 2026. Este o discuţie pe care o purtăm cu Comisia, pentru că aceste companii, după cum ştim, 48 dintre ele au conduceri interimare şi urmează să pornească procesul”, a transmis vicepremierul.

Referitor la o eventuală amânarea pentru luna martie a jalonului care trebuie finalizat pe 28 noiembrie, Oana Gheorghiu a afirmat: ”Acest lucru vi-l poate descrie mai precis ministrul Pîslaru, nu pot să vă spun. Pot să vă spun despre cele 48 de companii, care nu sunt doar din Energie, care vor avea conducerile definitive până la 31 martie. Jalonul era reducerea cu cel puţin 50% a conducerilor interimare din companii. Probabil că el este atins cu 50%”.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 24-11-2025 15:12

