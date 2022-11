Tot mai multe firme se împrumută la bănci pentru a-și continua activitatea, în ciuda condițiilor aspre și a dobânzilor mari

Au nevoie de bani, pentru a-și continua activitatea, dar și pentru investiții, în pofida dobânzilor în creștere, și a condițiilor, mai aspre de finanțare. Pe de altă parte, creditele acordate, persoanelor fizice și-au încetinit, avansul.

Raul este unul dintre românii care au făcut un credit ipotecar, după ce dobânzile au început să crească. A muncit în Spania și a strâns avansul pentru un apartament în Cluj-Napoca. A vrut să prindă locuința la un preț mai mic decât cele de acum, însă rata s-a mărit.

Raul Cioban: „Mi-a crescut aproape 100 de euro în ultima jumătate de an. Nu știu dacă m-aș fi încumetat să iau credit dacă aș fi știut de la început treaba asta. Acum, că am făcut pasul acesta, trebuie să mă străduiesc să sper că într-o zi va coborî iarăși mai spre normal, mai spre normalul acela cu care eu am început."

Deși se înregistrează o creștere, în ultimul an, românii nu s-au mai împrumutat de la bancă în același ritm ca în anii trecuți. Creditele ipotecare au înregistrat un plus de 8,6%, față de toamna trecută, în timp ce în 2021 creșterea a fost de aproape 13%, potrivit datelor Băncii Naționale.

Pe de altă parte, firmele au luat, în total, împrumuturi de peste 177 de miliarde de lei, în primele 9 luni ale acestui an, în creștere cu 25 la sută față de aceeași perioadă din 2021.

Un distribuitor de materiale pentru amenajări interioare din Cluj-Napoca, de pildă, spune că a avut nevoie de 10 milioane de euro anul acesta. Este cel mai mare credit făcut până acum. Scumpirile și facturile mari l-au dus la limită.

Dan Pitic, directorul general al companiei distribuitoare de materiale de amenajări interioare: „Anul acesta ne-a solicitat mai mult decât de obicei. O parte din credite sunt destinate dezvoltării producției, care sunt pe termen mediu, iar o parte din credite sunt pentru capitalul de lucru”.

Și alte companii au vrut bani pentru modernizare, pentru a crește vânzările, cum este acest distribuitor de ingrediente pentru cofetării.

Bogdan Boțău, administrator al companiei distribuitoare de materii prime pentru cofetării: „Suntem activați undeva la treizeci de mii de euro și urmează să activăm până la o sută de mii de euro. Chiar și utilajele sunt luate prin credite”.

Multe firme s-au îndreptat spre bănci, cu toate că dobânzile depășesc 10%

Mircea Stoica, proprietarul unei academii de golf din Cluj-Napoca: „Am luat credit pentru necesitatea de a putea achiziționa marfa din magazinul nostru de golf. Este singura opțiune. Totul s-a scumpit”.

Datele publicate de Banca Națională a României arată că firmele au luat, în total, împrumuturi de peste 177 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, în creștere cu 25% față de aceeași perioadă din 2021. Cel mai mult au crescut creditele în euro luate pe maximum un an, a căror valoare e cu 80% mai mare.

Adrian Codirlașu, analist economic vicepreşedinte CFA „Să luăm o companie care poate să transfere creșterea ei de costuri mai departe în prețul produselor. Aceea companie câștigă din inflație. Iar ca să își dezvolte activitatea ia un credit la care plătește mai puțin decât rata inflației, îi rezultă o profabilitate mai ridicată. La fel o persoană fizică care are venituri indexate la inflație.”

Momentan, dobânzile sunt mai bune, dar riscurile sunt la fel de mari, spun specialiștii.

Totalul valorii creditelor acordate societăţilor nefinanciare, în lei și în valută

2019: 117 747,8

2020: 123 962,9

2021: 148 528,1

Ianuarie - septembrie 2022: 177 146,4

(Sursa: BNR)



Conf. Univ. Dr. Balint-Zsolt Nagy, Facultatea de Științe Economice, UBB Cluj-Napoca: „Se trece ușor, ușor iarăși înapoi la creditele pe bază de valute, de euro, cum a fost în 2008-2009. Bineînțeles diferențialul de dobândă este din ce în ce mai mare între dobânzile în lei și dobânzile în euro”. (...) În perioade tulburi, cum e și cea de față, având în față incertitudinea creșterii de anul viitor, eu spun că nu este un moment foarte prielnic pentru luarea unui credit.”

Deși condițiile de acordare sunt mai relaxate, dacă vreți să vă împrumutați de la instituții financiare nebancare, pe termen scurt, atenție la dobânzi, care pot fi uriașe.

