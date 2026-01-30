Potrivit datelor oficiale, tariful mediu naţional pentru consumatorii casnici este de 15,81 lei/m³ fără TVA pentru apă şi canalizare, însă în unele zone tarifele sunt mult mai mici, iar în altele depăşesc 21 de lei/m³.

Analiza datelor ANRSC arată că există o variaţie semnificativă între tarifele practicate de operatorii de apă şi canalizare din România:

Cele mai accesibile tarife la apă şi canalizare (fără TVA)

Conform ultimei actualizări a ANRSC, topul regiunilor cu cele mai mici tarife arată astfel:

Prahova – Ploieşti: 10,02 lei/m³ (Operator: Apa Nova Ploieşti)

Bucureşti: 10,43 lei/m³ (Operator: Apa Nova Bucureşti)

Ilfov – Chiajna: 10,48 lei/m³ (Operator: Veolia România)

Aceste tarife, situate sub 11 lei pe m³ sunt semnificativ mai mici decât media naţională, ceea ce face ca locuitorii din aceste zone să beneficieze de servicii de apă şi canalizare la costuri relativ reduse comparativ cu restul ţării.

Regiuni cu tarife ridicate

În partea opusă a clasamentului se află judeţe unde tarifele sunt cele mai ridicate: Vaslui – 21,49 lei/m³ (Operator: Aquavas), Iaşi – 21,17 lei/m³ (Operator: APAVITAL), Neamţ – Piatra Neamţ – 20,72 lei/m³ (Operator: Compania judeţeană Apa Serv).

Datele ANRSC arată că disparităţile între zonele cu cele mai mici şi cele mai mari tarife sunt considerabile, reflectând: costuri variabile ale furnizării apei în funcţie de infrastructură şi pierderile din reţea, diferenţe în nivelul investiţiilor realizate de operatori, gradul de modernizare a sistemelor de tratare şi distribuţie.













