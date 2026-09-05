România ocupă locul 61 în clasamentul celor mai competitive economii ale lumii în 2026, realizat de Institutul pentru Management și Dezvoltare (IMD), fiind depășită de mai multe state din regiune. Polonia se află pe locul 41, Ungaria pe 51, iar Bulgaria pe 56, după cum arată datele Visual Capitalist.

La nivel global, Singapore este considerată în 2026 cea mai competitivă economie din lume, urmată de Hong Kong și Elveția. Clasamentul IMD analizează 70 de economii și evaluează capacitatea acestora de a crea condiții favorabile pentru companii, investiții și generarea de valoare pe termen lung.

România se află astfel în a doua jumătate a clasamentului, la distanță de economiile din regiune care au obținut rezultate mai bune. Polonia ocupă poziția 41, Ungaria este pe locul 51, iar Bulgaria se află pe 56.

Singapore revine pe primul loc

Singapore ocupă prima poziție în clasamentul IMD, cu un scor normalizat de 100 de puncte. Hong Kong urmează cu 95,6 puncte, iar Elveția se află pe locul al treilea, cu 95,3 puncte.

Taiwan ocupă locul al patrulea. Danemarca, Irlanda și Emiratele Arabe Unite au obținut fiecare un scor de 94,1 puncte și ocupă pozițiile cinci, șase și, respectiv, șapte.

Singapore este singura economie care se află între primele cinci poziții mondiale la fiecare dintre cei patru factori analizați de IMD. În 2026, eficiența mediului de afaceri a urcat pe primul loc, contribuind la revenirea Singapore pe prima poziție în clasamentul general, după ce aceasta fusese ocupată de Elveția.

Primele zece poziții sunt dominate de economii din Asia și Europa. Asia are trei economii în primele cinci, iar statele europene ocupă cinci dintre primele zece locuri.

SUA, cea mai mare economie a lumi, dar doar pe locul 10 în topul copetivității

Clasamentul IMD arată că dimensiunea unei economii nu este sinonimă cu competitivitatea acesteia. Statele Unite, cea mai mare economie a lumii, ocupă locul 10 în ediția din 2026.

Clasamentul încearcă să măsoare un set mai larg de condiții care influențează capacitatea companiilor de a funcționa, de a investi și de a concura. Printre acestea se numără eficiența administrației, productivitatea mediului de afaceri, infrastructura și performanța economică.

Cadrul de evaluare al IMD cuprinde 341 de criterii, grupate în 20 de subfactori și patru mari categorii: performanță economică, eficiență guvernamentală, eficiența mediului de afaceri și infrastructură.

Datele statistice reprezintă două treimi din scorul final, în timp ce o treime provine dintr-un sondaj realizat în rândul reprezentanților mediului de afaceri.

Europa și Asia domină clasamentul

Europa și Asia reunesc împreună nouă dintre primele zece economii clasate de IMD. Economiile aflate în partea superioară a clasamentului combină, în general, companii productive, infrastructură dezvoltată, forță de muncă bine pregătită și instituții care oferă un cadru mai previzibil pentru investiții și comerț.

Raportul din 2026 pune un accent deosebit pe credibilitatea instituțiilor și pe respectarea statului de drept. Reglementările previzibile, contractele care pot fi puse în aplicare și administrația eficientă pot încuraja companiile să facă investiții pe termen lung, într-un context internațional marcat de incertitudine geopolitică.

Inovația este un alt element important. Mai multe dintre economiile aflate în top sunt conectate la importante centre globale de inovare, ceea ce le ajută să atragă talente, să transforme tehnologiile în produse și servicii și să își îmbunătățească productivitatea.

Totodată, clasamentul arată că nu există un singur model pentru obținerea unei competitivități ridicate. Emiratele Arabe Unite ocupă locul șapte, în timp ce Statele Unite sunt pe locul 10, cele două economii având structuri și modele economice foarte diferite.

În ediția din 2026, Vietnamul apare pentru prima dată în clasamentul IMD, care compară în total 70 de economii în funcție de capacitatea lor de a crea condițiile necesare pentru ca firmele să concureze și să genereze valoare pe termen lung.