O analiză pe baza datelor din UBS Global Wealth Report 2026 arată că metoda de calcul poate schimba semnificativ ierarhia și oferă o perspectivă diferită asupra nivelului real de prosperitate al populației, notează Visual Capitalist.

Raportul compară averea adulților din fiecare țară folosind doi indicatori: averea medie și averea mediană. Deși par asemănătoare, acestea măsoară lucruri diferite și pot conduce la concluzii complet opuse.

Averea medie și averea mediană, doi indicatori care spun povești diferite. Mai exact, e averea medie este un indicator care se obține împărțind averea totală a unei țări la numărul de adulți. Acest indicator poate fi influențat puternic de existența unui număr redus de persoane extrem de bogate, care ridică media națională.

În schimb, averea mediană reprezintă averea adultului aflat exact la mijlocul distribuției: jumătate dintre adulți dețin mai mult, iar cealaltă jumătate mai puțin. Din acest motiv, economiștii consideră că averea mediană reflectă mai bine nivelul de bunăstare al cetățeanului obișnuit.

Elveția conduce după averea medie

În clasamentul realizat după averea medie pe adult, primele zece poziții sunt ocupate de:

Elveția – 910.000 de dolari Statele Unite – 696.000 de dolari Luxemburg – 655.000 de dolari Hong Kong – 648.000 de dolari Australia – 616.000 de dolari Singapore – 527.000 de dolari Danemarca – 523.000 de dolari Noua Zeelandă – 450.000 de dolari Norvegia – 425.000 de dolari Țările de Jos – 415.000 de dolari

Prezența unor importante centre financiare, precum Elveția, Hong Kong sau Singapore, contribuie la aceste valori ridicate, deoarece activele deținute de cele mai bogate gospodării influențează puternic media.

Clasamentul se modifică substanțial atunci când este analizată averea mediană:

Luxemburg – 394.000 de dolari Belgia – 277.000 de dolari Australia – 211.000 de dolari Noua Zeelandă – 207.000 de dolari Danemarca – 204.000 de dolari Hong Kong – 188.000 de dolari Canada – 148.000 de dolari Elveția – 146.000 de dolari Norvegia – 140.000 de dolari Japonia – 136.000 de dolari

Luxemburg urcă astfel pe primul loc, iar Belgia, Canada și Japonia câștigă numeroase poziții față de clasamentul bazat pe averea medie, ceea ce sugerează că averea este distribuită mai uniform în rândul populației.

SUA, cea mai spectaculoasă cădere din clasament

Cea mai mare diferență este înregistrată de Statele Unite. Deși ocupă locul al doilea la nivel mondial după averea medie, cu 696.000 de dolari pe adult, țara ajunge abia pe locul 28 atunci când este analizată averea mediană, care este de numai 69.000 de dolari.

Diferența indică faptul că o parte importantă a averii este concentrată în mâinile celor mai bogați americani, în timp ce averea deținută de adultul obișnuit este considerabil mai redusă.

Și Elveția înregistrează o diferență importantă între cei doi indicatori: 910.000 de dolari avere medie, comparativ cu 146.000 de dolari avere mediană. În schimb, Luxemburg reușește să se mențină în frunte în ambele clasamente, fiind considerat unul dintre cele mai echilibrate exemple în rândul economiilor foarte bogate.

Belgia, Danemarca și Noua Zeelandă urcă, la rândul lor, semnificativ în clasamentul bazat pe averea mediană, ceea ce reflectă o distribuție mai uniformă a activelor între gospodării, susținută de niveluri ridicate ale proprietății asupra locuințelor, pensiilor și activelor financiare.

Ce arată, de fapt, clasamentul

Comparația dintre averea medie și averea mediană prezintă două dimensiuni diferite ale prosperității. Averea medie măsoară dimensiunea totală a averii unei economii, în timp ce averea mediană arată cât de prosper este, în realitate, cetățeanul aflat la mijlocul distribuției.

De aceea, economiștii folosesc frecvent ambii indicatori pentru a evalua nivelul de bunăstare al unei țări, însă averea mediană este considerată un reper mai fidel pentru nivelul de trai al populației decât simpla medie, care poate fi influențată de averile foarte mari ale unui număr restrâns de persoane.